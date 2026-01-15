PLAVE KOVERTE STIŽU MUŠKARCIMA PO SRBIJI Sve detaljno o vojnoj evidenciji: Kazne do 50.000 dinara, ali i zatvor, ova godišta da se spreme

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju je zakonska obaveza koja ne znači obavezno služenje vojnog roka. Ova procedura važi za sve mladiće koji napune 18 godina, kao i za starije koji ranije nisu evidentirani.

Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju, koji Ministarstvo odbrane šalje na kućnu adresu, ne znači poziv za služenje obaveznog vojnog roka što mnogi prvo pomisle, već zakonsku obavezu upisa u vojnu evidenciju. Ovaj poziv odnosi se na sve muškarce koji navršavaju 18 godina, ali i na starije koji se ranije nisu evidentirali. Evo šta poziv za uvođenje u vojnu evidenciju tačno znači, i šta se dešava ako se odazovete pozivu Ministarstva odbrane.

Podsetimo, u više gradova u Srbiji muškarcima stižu pozivi za uvođenje u vojnu evidenciju. Ministarstvo odbrane uputilo je javni poziv za sva lica, muškog pola, rođena od 1996. do 2008. godine, kao i starijim godištima od 1996. do 2007. godine, a koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave nadležnim kancelarijama Ministarstva odbrane.

Radić: "Poziv stiže u koverti na kućnu adresu"

Kako objašnjava vojni analitičar Aleksandar Radić, obavezni vojni rok u Srbiji ukinut je pre 15 godina. Dodaje da je poziv za uvođenje u vojnu evidenciju samo administrativni postupak koji sprovodi Ministarstvo odbrane i koji važi za sve mladiće koji navršavaju 18 godina, ali i starija godišta koja ranije nisu evidentirana.

- To je predviđeno zakonom i sprovodi se stalno, čak i nakon obustave služenja vojnog roka. Uvođenje evidencije ne znači obavezni vojni rok, već podrazumeva unos podataka. Ona se odnosi na sve muškarce koji su postali punoletni. Poziv za vojnu evidenciju stiže u koverti na kućnu adresu. Mladić kome poziv stigne dužan je da se javi u vojni odsek, po teritorijalnoj nadležnosti na mestu prebivališta i uvode ga u evidenciju - objasnio je on i dodao:

- Evidencija omogućava formiranje precizne liste vojno sposobnih mladih ljudi, ali oni trenutno nisu ni rezervisti ni regruti. Oni se nalaze samo u evidenciji, i to omogućava kompletan spisak takozvane nerazvrstane rezerve, zato što je evidentirano gde su mladići, postoji njihov karton, podaci, i ako zatreba, može da se donese odluka o tome da oni postaju direktni sastav i da se mobilizuju.

Ko mora da se odazove pozivu Ministarstva odbrane

Kako se navodi na sajtu Ministarstva odbrane, stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka 1. januara 2011. godine, svim lica starijim od 18 godina života ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

- Obavezu uvođenja u vojnu evidenciju (član 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi) imaju regruti koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina života i regruti starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju. Pozivanje regruta radi uvođenja u vojnu evidenciju vrši se opštim i pojedinačnim pozivom, na koji treba da se jave u centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu nadležan prema mestu prebivališta regruta.

Za sve one koji to žele, posle evidentiranja, omogućeno je dobrovoljno služenje vojnog roka.

Prilikom uvođenja u vojnu evidenciju na uvid treba da dostave:

- ličnu kartu

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih

Kada su u pitanju regruti koji borave u inostranstvu, oni su dužni da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju

Kako izgleda obrazac za uvođenje u evidenciju vojnih obveznika

- Za sve one koji to žele, posle evidentiranja, omogućeno je dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i napredovanje u profesionalnom sastavu Vojske Srbije. Time stiču brojne prednosti, među kojima je i mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa - navodi se na sajtu Ministarstva odbrane.

Koje su kazne ako se ne upišete u evidenciju

Na sajtu Ministarstva odbrane navodi se i koje su kazne za one koji se ne odazovu na upisu u vojnu evidenciju.

Oni koji se ne odazovu pozivu za upis u vojnu evidenciju podležu prekršajnoj odgovornosti.

- Oni koji se ne odazovu pozivu za upis u vojnu evidenciju podležu prekršajnoj odgovornosti po članu 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Istovremeno, ako vojni obveznici ne izvrše svoju zakonsku obavezu, a to je da budu uvedeni u vojnu evidenciju, teritorijalni organi Ministarstva odbrane ne mogu im izdavati potvrdu - uverenje o regulisanoj vojnoj obavezi, potrebnu za odobrenja boravka u inostranstvu ili otpust iz državljanstva - navodi se na sajtu ovog ministarstva.

Član 126: Ovo su kazne

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj regrut i lice u rezervnom sastavu ako se, suprotno ovom zakonu, bez opravdanog razloga ne odazove pozivu teritorijalnog organa u vezi sa vršenjem vojne obaveze (čl. 10, 11. i 51. ovog zakona) u vreme i na mesto koji su naznačeni u pojedinačnom pozivu, kao i ako se ne javi nadležnom teritorijalnom organu radi dobijanja odobrenja za boravak u inostranstvu duže od šest meseci (član 61. ovog zakona).

Autor: Jovana Nerić