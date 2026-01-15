Ubistvo koje je pokrenulo alarme u celom svetu: 30 godina od smrti Amber Hagerman

Danas se navršava 30 godina od ubistva devetogodišnje Amber Hagerman, devojčice iz Arlingtona u Teksasu, čije je ime zauvek promijenilo način na koji vlasti i javnost reaguju na otmice dece.

Amber je 13. januara 1996. godine oteta dok je vozila bicikl u blizini svog doma. Svedok je vidio kako muškarac na silu odvodi devojčicu u crni kamionet i odmah je obavijestio policiju. Uprkos brzoj reakciji, Amber je pronađena mrtva četiri dana kasnije. Ubica nikada nije identifikovan.

Tragedija je duboko potresla javnost. Posebno su pogođeni roditelji širom Sjedinjenih Američkih Država, ali i lokalni novinari i policijski službenici koji su se pitali da li je Amber mogla biti spašena da je informacija o otmici brže i šire podeljena.

Iz tog pitanja nastao je sistem koji danas poznajemo kao Amber Alert.

Samo nekoliko meseci nakon ubistva, teksaški emiteri i policija udružili su se kako bi razvili način da se hitne informacije o nestanku dece odmah prenesu javnosti putem radija i televizije. Sistem je nazvan po Amber, ali i kao akronim za “America’s Missing: Broadcast Emergency Response”.

Amber Alert se s vremenom proširio na cele Sjedinjene Američke Države, a potom i na brojne druge zemlje. Danas uključuje upozorenja putem mobilnih telefona, digitalnih bilborda, društvenih mreža i navigacijskih sistema u vozilima. Zahvaljujući tom sistemu, hiljade dece su pronađena i vraćena porodicama.

Ipak, godišnjica nosi i težinu neodgovorenih pitanja. Amberin slučaj i dalje je otvoren, a njena porodica decenijama živi bez pravde. Aktivisti podsećaju da nijedan sistem, koliko god efikasan bio, ne može zameniti stalnu potrebu za prevencijom, brzim reagovanjem i odgovornošću institucija.

Trideset godina kasnije, ime Amber Hagerman ostaje simbol gubitka, ali i podsetnik da je iz jedne tragedije nastala promena koja i danas spašava živote.

Ovaj sistem u Srbiji je implementiran 2023. godine.