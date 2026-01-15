Ono što se trenutno dešava na ulicama je OPASNIJE OD SNEGA! Budite oprezni za volanom

Zbog topljenja snega na ulicama mnogi vozači se opuste, pa ne prilagode brzinu vožnje, zbog čega dolazi do lančanih sudara i teških saobraćajnih nesreća kao što je bila situacija jutros u Beogradu.
Tokom dana otopljena voda ostaje u udubljenjima i pukotinama na putu, a tokom noći se ponovo zaledi. Kako se sneg topi, sa kolovoza se podižu blato, so i sitna prljavština koja završava na šoferšajbni.
Tako nastaje crni led, gotovo nevidljiv sloj leda koji izgleda kao obična mokra podloga. Trenje je minimalno, a reakcija vozila potpuno nepredvidiva. Sve ovo bio je uzrok nekoliko sabraćajnih nesreća koje su se jutros dogodile u Beogradu - kod Bubanj potoka, na Pupinovom mostu, na Smederevskom putu...
Prema rečima stručnjaka, najrizičniji su mostovi, nadvožnjaci, prilazi tunelima i senoviti delovi puta, gde se asfalt brže hladi. Jutarnja i noćna vožnja u ovom periodu nose najveći rizik, jer vozač često ne primećuje problem dok ne bude kasno.
Topljenje snega ne pravi problem samo na putu. Voda i prljavština se skupljaju oko pragova, u prostoru točkova i ispod gumenih zaptivki na vratima. Tokom noći se sve to može pretvoriti u led, zbog čega se vrata teško otvaraju ili ostaju zalepljena za karoseriju.
Saveti vozačima
Redovno brisanje ivica vrata i zaštita gumenih zaptivki silikonskim sprejem može da spreči pucanje i oštećenja, što je čest problem u ovom prelaznom periodu.
Topljenje snega povećava i rizik od manjih odrona, naročito na brdskim i planinskim deonicama. Voda koja prodire u zemljište destabilizuje kamenje i zemlju, pa se na kolovozu često pojavljuju sitni odroni koje vozač može kasno da primeti, piše Telegraf.
Iako deluje da zimski problemi nestaju čim temperatura pređe nulu, stvarnost je suprotna. Prelaz između snega i suvog asfalta jedan je od najzahtevnijih perioda za vožnju. Malo dodatne pažnje, prilagođena brzina i dobra priprema mogu napraviti ogromnu razliku i sprečiti nezgode koje se upravo sada najčešće dešavaju.
Autor: S.M.