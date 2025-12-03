Najvažnija pravila za vožnju po magli: Mnogi vozači u jednom greše, ovo su saveti zlata vredni

Meteorolozi najavljuju maglovita jutra u Srbiji i narednim danima zbog čega vozači treba da budu na oprezu prilikom vožnje

Gusta magla jedna je od najopasnijih vremenskih pojava tokom jesenjeg i zimskog perioda za vozače.

Vidljivost tada može pasti na svega nekoliko metara, a i najjednostavniji manevar može postati rizičan. Upravo zato je važno znati kako se pravilno ponašati u saobraćaju kada se susretnete s maglom. U nastavku donosimo ključne savete koji mogu sprečiti nesreće i pomoći vozačima da bezbedno stignu na odredište.

Smanjite brzinu i povećajte odstojanje

Pravilo broj jedan je: vozite sporije nego inače. U magli se prostor i objekti ispred automobila čine daljim nego što jesu, pa je reakcija otežana. Povećajte odstojanje od vozila ispred barem na tri do pet sekundi više ako je magla izrazito gusta.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava vozače koji pak imaju nedoumice da u uslovima magle obavezno imaju pozadi poziciona svetla i svetla za maglu, napred kratka (oborena) svetla i sva četiri žmigavca u uslovima guste magle.

- Proverite da li su na vašem vozilu automatski uključena samo dnevna svetla! Bićete nevidljivi u magli sa zadnje strane - naglasio je Okanović na X-u.

Vozite tragom putne linije

Umesto da se orijentišete po vozilu ispred vas, fokusirajte se na desnu ivicu kolovoza ili belu liniju. To je najsigurnija tačka za usmeravanje vozila, posebno kada je vidljivost minimalna.

Ne radite nagle manevre

Izbegavajte naglo kočenje, skretanje i ubrzavanje. U uslovima smanjene vidljivosti drugi vozači imaju manje vremena da reaguju, pa svaki nagli potez može dovesti do lančanih sudara.

Vozila na putu u magli



Magla često ide uz vlagu koja se kondenzuje na staklima. Uključite brisače, ventilaciju i grejače zadnjeg stakla kako biste sprečili zamagljivanje.

Ostanite fokusirani bez distrakcija

Telefon spustite, radio utišajte, a prozore malo otvorite. Zvukovi sa puta (poput približavanja drugog vozila) mogu biti dragoceni kada oči ne vide dovoljno.

Ako morate stati, uradite to bezbedno

Ne zaustavljajte se na kolovozu. Ukoliko je zaista neophodno, sklonite se potpuno van puta, uključite sva četiri žmigavca i po mogućnosti postavite trougao dalje nego u normalnim uslovima — ali samo ako je bezbedno da to uradite.

