Kako se vozi kada pljušti kiša: Vozači u Srbiji prave 3 greške, ovo su pravila koja spašavaju živote za volanom

Nakon kratkog perioda miholjskog leta, kiša se ponovo vratila u Srbiju zbog čega su se ponovo promenili uslovi vožnje na putu. Zbog toga se savetuje svim vozačima, i iskusnim i početnicima, da prilagode brzinu i da obavezno urade par stvari pre sedanja za volan dok su napolju nepovoljni vremenski uslovi.

Pre vožnje po kiši, potrebno je proveriti nekoliko stvari na svom vozilu. To su farovi, zadnja svetla i migavci.

Još jedna važna stvar su pneumatici, odnosno pritisak u gumama. Pravilnu vrednost pneumatika određuje proizvođač vozila, oznaka sa informacijama može biti smeštena na rubu vozačevih vrata, na stubu vrata, na vratancima kasete instrument table ili na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara za gorivo, piše MONDO.

Što se tiče svetala, ako vaše vozilo ima svetla za dnevnu vožnju, upalite ih u slučaju jakog pljuska kako bi vas vozila iz suprotnog smera bolje videla. Ako nema, upalite kratka svetla.

Priprema puta i prilagođavanje brzine

U slučaju nevremena, kiša se meša sa prljavštinom i uljem po putu zbog čega nastaju “idealni uslovi” za proklizavanje vozila. Najbolji način da ovo izbegnete jeste da prilagodite brzinu tako što ćete usporiti.

Ako vozite sporije, veći deo gazećeg sloja pneumatika je u stalnom kontaktu sa putom, a to znači bolje prianjanje gume, odnosno veću stabilnost vozila. Ukoliko vam se dogodi da proklizate, važno je da NE kočite naglo!

Ako imate sistem protiv blokiranje točkova (ABS), ne pritiskajte papučicu kočnice u “serijama”, odnosno kao da pumpate gume. Ravnomerno povećavajte pritisak na nju, a volan ispravite u smeru klizanja vozila.

Važno je istaći da se drži bezbedno rastojanje od najmanje tri metra od vozila ispred vas. Tako ćete imati dovoljno vremena, uz smanjenu brzinu, da reagujete u slučaju da vozilo ispred vas prokliza ili naglo ukoči.

Da bi se automobil zaustavio na mokrom putu, potrebno je tri puta više vremena nego na suvom terenu. Zbog toga je potrebno ne juriti već držati distancu i prilagoditi brzinu uslovima na putu.

Šta raditi u slučaju akvaplaninga?

Do akvaplaninga dolazi ako se ispred pneumatika nakupi više vode nego što vozilo svojom težinom može da rasprši. Zbog pritiska vode, automobil se podiže i kliza na tankom sloju vode između gume i vozila. Na toj tačci, automobil gubi kontakt sa putom i može da se zanese što može da dovede do klizanja sa puta.

Da biste izbegli ovu situaciju, proveravajte najmanje jednom mesečno pritisak u gumama. Vozite po tragovima koje su ostavila vozila ispred vas. Ako se dogodi akvaplaning, ne kočite naglo i ne okrećite volan jer to dovodi do zanošenja vozila.

Skinite nogu sa gasa, držite volan pravo i sačekajte trenutak kada ćete osetiti put pod točkovima. Ukoliko morate da ukočite, uradite to blago, ravnomerno. Ukoliko imate ABS sistem, kompjuter automobila će intervenisati.

Autor: D.Bošković