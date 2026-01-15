RHMZ izdao hidrološko upozorenje: Na Dunavu i još dve reke uočeni ledohod i ledostaj

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hidrološko upozorenje da je na delu reka Dunav, Tisa i Tamiš osmotren ledohod i ledostaj.

U upozorenju seb navodi da je na Dunavu kod Bogojeva osmotren ledohod na pet odsto širine rečnog korita, na Tisi kod Novog Kneževca i kod Sente ledostaj od 20 do 30 odsto širine rečnog korita, kao i na Tamišu kod Jaše Tomića gde je ledostaj na 50 odsto širine rečnog korita, dok će se na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaji narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Kada je reč o vremenu u Srbiji danas, RHMZ navodi da će u toku dana u Vojvodini biti pretežno oblačno, na severu Bačke i sa maglom koja se može zadržati duže tokom dana.

U ostalim krajevima promenljivo sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.

Očekuje se slab vetar južnih pravaca, a u toku noći ka petku u Vojvodini mestimično slaba kiša.

U 11 časova -2 stepena Celzijusa izmereno je na Paliću i u Somboru, -1 stepen izmeren je u Kikindi, na Kopaoniku je 0 stepeni, a u ostatku zemlju je temperatura u plusu.

U Beogradu je 12 stepeni Celzijusa, a najviša temperatura je u Zaječaru gde je izmereno 14 stepeni Celzijusa.

RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača na Kopaoniku 35 centimetra, na Crnom Vrhu 25, a u Sjenici je 24 centrimetara, a u ostatku zemlje sneg je usleh topljenja zbog viših temperatura uglavnom u raskvašenom obliku.

Žuti meteo alarm na snazi je u celoj zemlji što znači da vreme potencijalno može biti opasno, a vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez.

