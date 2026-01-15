STIŽE PROMENA VREMENA, ALI TO JE SAMO UVOD U PAKAO: Sutra oblaci i magla, a onda kreću LEDENI DANI i olujna košava!

Spremite se za obrt!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju prognozu za sutra, ali i upozorenje za sledeću nedelju koje se nikome neće dopasti.

Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali će jutro biti kritično zbog mraza i magle.

Gde će padati kiša, a gde sneg?

U toku dana biće malo hladnije nego danas. Na severu i istoku zemlje biće oblačno, a mestimično se očekuje slaba kiša. Ipak, u Istočnoj Srbiji biće prava zima – hladno vreme uz povremeni slab sneg.

U ostalim predelima biće nešto prijatnije uz sunčane intervale, ali ne dajte se zavarati.

Temperature: Od minus 5 do plus 10

Minimalna temperatura: od -5 do 4 stepena.

Maksimalna dnevna: od 4 do 10 stepeni.

Izuzetak: Na severu i u Negotinskoj krajini biće znatno hladnije, sa temperaturom od samo 1 do 3 stepena.

Beograd: Relativno toplo, ali stiže košava

U glavnom gradu će biti umereno oblačno i suvo. Najniža temperatura kretaće se oko nule, dok će maksimalna dostići 9 stepeni. Ipak, krajem dana počeće da duva jugoistočni vetar koji će tokom noći pojačavati.

CRVENI ALARM ZA SLEDEĆU NEDELJU: Ledeni dani i olujni udari!

Ono što sledi od ponedeljka je pravi šok. Prema prognozi za sedam dana, očekuju nas LEDENI DANI u većini krajeva!

Da stvar bude gora, u košavskom području (posebno na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće jak i olujni vetar koji će dodatno pojačati osećaj hladnoće. Tek pred kraj sledeće nedelje stiže novo naoblačenje sa padavinama.

Autor: Dalibor Stankov