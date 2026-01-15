KOŠAVA ĆE LEDITI KRV U ŽILAMA! Stiže nova vremenska promena: Neće biti snega i kiše, ali temperatura ide u DEBELI MINUS (VIDEO)

Kakvo nas vreme očekuje u narednim danima za Pink otkriva meteorolog Đorđe Đurić.

- Imali smo već jedan polarni udar početkom godine, posle dužeg vremena temperature su bile prave zimske, imali smo sneg, ledenu kišu...sve je to u skladu sa kalendarom, januar je. Sada imamo otopljenje - rekao je Đurić.

Kako je dodao, temperature su jutros veoma interesantne, odnosno njihova raspodela:

- U Subotici i Somboru je jutros na primer minus pet, u Kragujevcu devet, Beograd je tu negde između. Sever je ostao pod hladnim uticajem. Centralni deo zemlje je bez negativnih temperatura i noću - naveo je Đurić.

Dodao je da je sutra sneg moguć samo na planinama.

Prema njegovim rečima, danas i sutra ćemo imati lepe temperature od oko 12 stepeni.

- Onda za vikend stiže suvo zahlađenje, praćeno jakom košavom. Vetar će biti olujne jačine, u Banatu mogu biti i više od 80 kilometara na sat. Biće suvo, ali vrlo hladno i to će potrajati nekih tri dana - rekao je Đurić.

Kada su u pitanju nove padavine, do 25. januara ih nema na vidiku ili bar neće biti obilne.

Prognoze za februar nisu pouzdane.

- Ne može sada da se kaže da će biti neka elementarna katastrofa ovako rano, to je moguće tek nekoliko dana ranije - rekao je Đurić.

Autor: S.M.