Meteorolog Goran Mihajlović otkrio je kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu.

U Srbiji se ove nedelje očekuju velike temperaturne promene, a najtopliji dani biće utorak i sreda kada će maksimalna temperatura u nekim mestima biti čak 18 stepeni Celzijusovih.

Goran Mihajlović, meteorolog, kaže da da bi u utorak u pojedinim mestima naročito u zapadnoj Srbiji moglo da bude 18 stepeni.

- Uz ovu situaciju, ostaće pojačan vetar, tako da uz toplo vreme, ne možemo reći da će biti baš i prijatno biće vetrovito naročito u košavskom području, južni Banat. Pomoravlje i Podunavlje. Promena vremena se nastavlja u noći između srede ka četvrtku. Osetno snažno zahlađenje iz centralne zapadne Evrope će zahvatiti naše područje, doneti kišu, na planinama sneg, a u ranim jutarnjim satima, u četvrtak, snega bi bilo i u nižim, pre svega brdskim predelima, južno od Save i Dunava. Beograd je tu negde na granici, pre svega viši delovi periferije grada, Avala, Kosmaj, neće biti iznenađenja ni u centru grada da vidimo pahulje, možda i neko zadržavanje na automobilu ili travi - rekao je Mihajlović.

Već krajem sedmice i narednog vikenda, meteorolog ističe da ćemo ponovo imati 10-12 stepeni, kao i da se ne očekuje značajniji sneg.

- Srednja vrednost temperature je neki pokazatelj opšte situacije za predstojeću zimu koja počinje. Neka naša prva predviđanja sezonske prognoze ukazuju da bi ova zima bila do jedan stepen toplija u odnosu na prosek što uključuje one hladne periode i toplije, ali sa druge strane govori da one ekstremne vrednosti neće biti tako niske jer će cela raspodela temperature biti pomerena ka toplijim vrednostima tako da i one najhladnije vrednosti će biti nešto više - objasnio je Mihajlović.

Naglasio i da će najhladniji periodi biti u januaru i prvoj polovini februara.

- Prva pojava snega bez značajnijeg formiranja snežnog pokrivača očekuje se u prvoj polovini naredne sedmice, a do kraja novembra nema naznaka da bismo imali ozbiljniji snežni pokrivač od pet do 10 cm i ono pravo uživanje u zimskim čarolijama.

- U decembru bi bilo uslova za pojavu hladnih perioda sa pojavom snega jer tokom zime očekujemo između 32 i 40 dana sa padavinama u tim padavinama bi bilo i snega i opšta karakteristika zime je da bi ova zima bila nešto hladnija od prethodne dve ili tri. Prethodna je bila najtoplija u poslednjih 100 godina ove godine podsetićemo se onih zima koja je bila ranije.

Autor: Dubravka Bošković