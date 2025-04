DUGOROČNA PROGNOZA ZA PROLEĆE MNOGIMA SE NEĆE SVIDETI: Stiže nam hladni talas, još padavina, a onda novo IZNENAĐENJE

U narednom periodu u Srbiji ne bi trebalo da očekujemo preterano velike količine padavina, izjavio je nedavno meteorolog Ivan Ristić.

Ristić je istakao da će nam kišobrani narednih dana trebati povremeno, ali i da na čeka još jedan talas zahlađenja. Kada je u pitanju vremenska prognoza za ovo proleće, Ristić ističe da će biti promenljivo, ali da nam sledi i vrelo leto.

Košava je uslovila da oblaci puni kiše odu ka Bosni, što je dovelo do smanjenja padavina nad našom zemljom. Ipak do sredine ove nedelje trebaće nam kišobrani.

- Biće kiše skoro svakoga dana, ali pomalo. Trebaće kišobrani, ali ne moramo se više brinuti oko bujičnih poplava. Kada je u pitanju vremenska prognoza za proleće, moram da najavim još jedno zahlađenje! - kaže Ristić za Blic.

Ističe da će se padavine smanjiti sredinom nedelje, četvrtak i petak će biti dva dana bez padavina.

- Temperatura će biti do 19 stepeni Celzijusovih, a onda nam za vikend, od 7. do 14. aprila ponovo dolazi hladan arktički vazduh sa severa Evrope. Još uvek ne znamo koliki će biti stepen tog zahlađenja. Modeli daju da će biti ozbiljnije, sa čak i pojavom snega u i u nižim predelima. Temperatura bi bila od 7 do 12 stepeni, što nije karakteristično za april - kaže Ristić.

Hladni talas u aprilu

Njegovu prognozu potvrđuje i najava RHMZ za hladni talas koji nas u pojedinim delovima Srbije čeka od 4. aprila i to u:

Šumadiji

Pomoravlju

jugoistočnoj Srbiji

Kosovu i Metohiji

"Hladni talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena", stoji u upozorenju RHMZ.

Za Vaskrs promena vremena

Kada je u pitanju dugoročna prognoza za proleće, tek za predstojeće praznike, tačnije za Vaskrs, Ristić očekuje postepeno toplije vreme.

- U drugoj polovini aprila biće sve toplije, tako da bi krajem aprila temperature trebalo da idu ponovo na preko 20 stepeni. Kada je u pitanju Prvi maj, znamo da uvek bude neki pljusak sa kišom. Prema sadašnjim dugoročnim prognozama, ovo proleće bi trebalo da bude baš promenljivo - kaže Ristić.

On je istakao i da je proleće 2023. bilo, takođe, promenljivo, pa smo tokom leta imali superćelijske oluje.

Navodi da očekuje česte pojave kiše, kao i porast reka tokom proleća.

- Iako će biti promenljivo proleće, temperature će biti oko normale. Nakon ovog zahlađenja krajem nedelje, koje će biti zimsko zahlađenje, ne vidim neko slično takvo. Baba Marta ove godine udara i u martu i u aprilu - kaže Ristić.

Prvo jače otopljenje dolazi nam sa početkom leta

- Prvi toplotni talas očekujem s početkom leta, već krajem juna. Modeli daju da će biti toplo leto i da ćemo imati četiri do pet toplotnih talasa. Plašim se da ne bude kao prošle godine onako sparno, da ne može da se spava. Za sada deluje da će ovo biti vruće leto - kaže Ristić.

Autor: Marija Radić