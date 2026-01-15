BOLESNA DECA TREBA DA OSTANU KOD KUĆE! Pedijatri apeluju na roditelje da ne šalju decu u kolektive: Virusi i dalje haraju!

"Kliničku sliku ove respiratorne infekcije prate visoka temeratura, curenja nosa, kašalj, tečne stolice i odbijanje obroka", navela je načelnica pedijatrije DZ Savski venac, dr Marija Golubović.

Načelnica pedijatrije Doma zdravlja Savski venac dr Marija Golubović izjavila je danas da je broj pregleda sa respiratornim virusnim infekcijama po lekaru u odnosu na decembar smanjen za 50 odsto i pozvala roditelje da, nakon što je u nekim delovima Srbije završen zimski raspust, ne šalju decu u kolektive dok se ne oporave.

"Zimski meseci su doba godine kada imamo povećan broj pregleda u pedijatrijskim ambulantama. Najveći proj pregleda je bio krajem decembra. U tom periodu broj pregleda je po lekaru bio više od 80. Sada je taj broj smanjen za 50 odsto", rekla je Golubović za Tanjug.

Dodala je da se na dnevnom nivou obavi oko 200 pregleda, a da u DZ Savski venac rade četiri pedijatra.

"Reč je o virusnim infekcijama i najčešće su to rinovirusi, adenovirusi, virus gripa i stanja slična gripu. Inkubacija je kratka. Klinička slika je praćena visokom temeraturom, sa simptomima curenja nosa, kašlja i kod male dece tečnim stolicama i odbijanjem obroka", navela je ona.

Dr Golubović je objasnila da tegobe traju oko sedam dana uz simptomatsku terapiju.

"Sada nam dolaze deca do tri godine koji imaju prolongirane tegobe koja se komplikuju upalom ušiju i donjih disajnih puteva. Preporuka roditeljima je da se pridržavaju terapije koju je pedijatar prepisao i da decu ne šalju u kolektive i škole dok se potpuno ne oporave", rekla je dr Golubović.

Autor: Jovana Nerić