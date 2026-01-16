Spremite zalihe hrane i lekova, ne izlazite napolje! 'Batut' upalio alarme zbog ledenog talasa iz Rusije: U ovim krajevima ledara na Bogojavljenje

Novi ledeni talas stiže u Srbiju za vikend, a zbog niskih temperatura Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Joavnović Batut" izdao je upozorenje.

U Srbiju za dane vikenda ponovo stiže hladni talas i temperature u minusu, a u prvoj polovini naredne nedelje očekuju se jutarnji mrazevi koji će lokalno biti i jakog intenziteta. Meteorolozi najavljuju da će ledeni talas koji stiže iz Rusije temperature u većem delu dana zadržati ispod nule dok će subjektivni osećaj biti kao da je -10 stepeni Celzijusovih. Jače zahlađenje dolazi posle 24. januara kada će cela Evropa biti u ledenom dobu.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Joavnović Batut" dao je p'reporuke građanima zbog najave talasa hladnoće od 15. do 24. januara. Lekari podsećaju da je sa aspekta zdravlja ljudi, po preporukama Svetske zdravstvene organizacije, talas hladnoće pojava od najmanje tri uzastopna dana kada je minimalna dnevna temperatura vazduha ispod definisane kritične vrednosti.

Ledeno oko Bogojavljenja

- Na osnovu najnovijih prognostičkih produkata u narednih 10 dana postoje uslovi za pojavu talasa hladnoće od 18. do 21. januara u raškom i moravičkom okrugu, a od 20. do 22. u zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u severnobačkom okrugu - navode iz Instituta i dodaju:

- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne pojave 24. januara u severnobačkom okrugu, dok će u kategoriji opasne pojave one biti od 18. do 21. januara u raškom i moravičkom okrugu, a od 20. do 22. januar u zapadnobačkom okrugu, kao i od 21. do 24. januara u severnobačkom okrugu, a 20. januara u zlatiborskom okrugu, a 21. i 24. januara u južnobačkom okrugu, dok će u kategoriji potencijalno opasne one biti u periodu od 18. do 24. januara na severu zemllje, kao i u delovima zapadne i centralne Srbije, a od 18. do 22. januara u većem delu zemlje.

Upaljeni alarmi

Prema njihovoj najavi prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji opasne pojave 18. i 19. januara u raškom i moravičkom okrugu, kao i 19. januara u zlatiborskom okruku, a u kategoriji potencijalno opasne pojave 17. januara u raškom, moravičkom, borskom, zaječarskom i zlatiborskom okrugu, a 18. i 19. januara u većem delu Srbije.

Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

- Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

- Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima

- Odevati se toplo, redovno konzumirati tople napitke bez kofeina, kontinuirano održavati određeni stepen fizičke aktivnosti u sladu s vremensim prilukama

- Ukoliko je neophodno izaći napolje preuzeti neophodne mere opreza

- Nastaviti s proverom stanja osoba pod rizikom

Ko je najugroženiji

Najosetljivije grupe su novorođenčad i mala deca, starije osobe, hronični bolesnici, ljudi koji rade na otvorenom, kao i osobe koje žive u neadekvatnim uslovima. Dodatni rizik predstavlja konzumiranje alkohola, jer povećava mogućnost nastanka hipotermije.

Autor: A.A.