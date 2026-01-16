Poseta delegacije Ambasade Narodne Republike Kine JP 'Nuklearni objekti Srbije'!

Predstavnici Ambasade NR Kine posetili su JP „Nuklearni objekti Srbije“, gde su sa rukovodstvom razgovarali o mogućnostima buduće saradnje u oblasti nuklearnih tehnologija.

Na sastanku sa direktorom JP “Nuklearni objekti Srbije“ g. Daliborom Arbutinom i stručnjacima iz preduzeća, predstavnici Ambasade NR Kine su izrazili zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma o razumevanju između JP „Nuklearni objekti Srbije“ i Kineskog instituta za atomsku energiju (China Institute of Atomic Energy – CIAE), koji je potpisan u martu 2025. godine i kojim se uspostavlja akademska i naučno-tehnološka saradnja između dve institucije.

Tokom susreta je razgovarano o potencijalnim oblastima saradnje, kao i projektima koji bi mogli biti realizovani kroz partnerstvo sa kineskim institucijama i kompanijama uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Ukazano je na mogućnost da mladi inženjeri i istraživači mogu realizovati višemesečne obuke u institucijama u Kini u oblasti istraživanja, tehnologija i inovativnih rešenja.

Predstavnici Ambasade NR Kine su prepoznali JP “Nuklearni objekti Srbije“ kao značajnog partnera u oblasti razvoja primene nuklearne energije i nuklearnih tehnologija u budućim projektima.

Rukovodstvo JP “Nuklearni objekti Srbije“ je izrazilo zadovoljstvo zbog interesovanja Ambasade Kine i njene podrške razvoju saradnje sa Kineskim institutom za atomsku energiju CIAE, kao i na ohrabrenju da se kroz partnerstvo i zajedničke projekte doprinese dugoročnom naučno-tehnološkom razvoju Republike Srbije.

