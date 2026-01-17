U OVIM DELOVIMA SRBIJE ĆE DANAS DA VEJE SNEG Oglasio se RHMZ, zna se šta nas čeka: Popaljeni alarmi!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom temeraturom do 10 stepeni.
Kako se navodi u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), ujutro se ponegde očekuje slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku dana malo hladnije nego prethodnog dana.
Na severu i istoku oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u Istočnoj Srbiji hladno i povremeno slab sneg. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče, posebno u košavskom području, u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura od -5 do 4, najviša dnevna od 4 stepena do 10 stepeni, na severu i u Negotinskoj Krajini od 1 stepen do 3 stepena.
U Beogradu malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od -1 stepen do stepena, najviša dnevna od 7 do 9 stepeni.
Prema izgledima za sedam dana, u Srbiji će u narednom periodu biti suvo i hladno.
Početkom sledeće sedmice u većini krajeva ledeni dani, a do sredine u sedmice u košavskom području umeren i jak jogoistočni i istočni vetar, na jugu Banta i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Krajem perioda naoblačenje sa jugozapada i mestimične slabe padavine.
Danas je u celoj Srbiji na snazi žuti meteoalarm zbog vetra i snega i leda.jeni alarmi
Biometeorološka prognoza
Kardiovaskularnim i psihičkim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim obolјenjima se i dalјe savetuje izvesna opreznost. Promenlјivo raspoloženje i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Oprez učesnicima saobraćaju.
Autor: Jovana Nerić