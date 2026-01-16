Ujutru mraz, a onda kreće šok obrt: Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i najvišom temeraturom do 10 stepeni!

Kako se navodi u prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHMZ), ujutro se ponegde očekuje slab mraz, niska oblačnost i magla.

U toku dana biće malo hladnije nego juče. Na severu i istoku oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u Istočnoj Srbiji hladno i povremeno slab sneg.

U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče, posebno u košavskom području, u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -5 do 4, najviša dnevna od 4 stepena do 10 stepeni, na severu i u Negotinskoj Krajini od 1 stepen do 3 stepena.

U Beogradu malo do umereno oblačno, suvo i relativno toplo. Vetar slab do umeren, jugoistočni, krajem dana u pojačanju. Najniža temperatura od -1 stepen do stepena, najviša dnevna od 7 do 9 stepeni.

Prema izgledima za sedam dana, u Srbiji će u narednom periodu biti suvo i hladno. Početkom sledeće sedmice u većini krajeva ledeni dani, a do sredine ndedelje u košavskom području umeren i jak jogoistočni i istočni vetar, na jugu Banta i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Krajem perioda naoblačenje sa jugozapada i mestimične slabe padavine.

Autor: A.A.