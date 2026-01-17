Slavimo Sabor 70 svetih apostola: Danas uradite ovo ako ste u nedaćama i treba vam pomoć!

Srpska pravoslavna crkvai njeni vernici danas obeležavaju jedan od najtužnijih datuma — Sabor 70 svetih apostola, posvećen sećanju na stradanje apostola Stahija, Amplija, Urvana...

Hrišćani veruju da je Bog osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog izabrao jošsedamdeset drugih, koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Neki od tih "malih apostola" bili su i sveti apostoli Stahije, Amplije i Urvan.

Sveti Stahije je bio prvi episkop Vizanta. Živeo je i propovedao u 1. veku i bio je pomoćnik Svetom Andreju Prvozvanom. Veruje se da je mnoge pagane preobratio u hrišćanstvo, da je važio za dobrog i pravednog čoveka i da je bio veliki govornik naročito kada su hrišćanske besede bile u pitanju. Posle šesnaest godina episkopovanja mirno je umro 54. godine.

Posebno se slavi u Rumuniji i Rusiji. Sveti Amplije i Urvan takođe su bili saradnici Svetom Andreju i od njega su bili postavljeni za episkope - Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji. Poznati po tome što su uništavali idole i propovedali hrišćanstvo, na sebe su navukli gnev mnogobožaca pa su ih oni obojicu ubili.

Hrišćanski vernici danas se sećaju i drugih "malih apostola" koji su postradali u slavu Isusa. Sveti Narkis je bio episkop u Atini, zbog vere je mučen i tako ubijen. Apelije sveti je bio episkop u Irakliji Trakijskoj i, nakon dugog i bogougodnog života umro je u dubokoj starosti.

Sveti Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao je veru Hristovu u Britaniji, i tamo mirno skončao. Svi ovi svetitelji danas su primeri iskrene i duboke ljubavi i posvećenosti Bogu.

Veruje se da svi koji se danas nađu u nevolji treba da se obrate ovim apostolima molitvom: "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim". Prema narodnom verovanju, svima koji su u molitvi iskreni, pomoć će doći...

"I posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići... Idite; evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove“ (Lk 10, 1 i 5).

Autor: Jovana Nerić