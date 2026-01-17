Meridian fondacija i KK Crvena zvezda obradovali još mališana u Beogradu

Obradovani mališani u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine od zlostavljanja i zanemarivanja

Fondacija Meridian u saradnji sa KK Crvena zvezda Meridianbet nastavlja svoju humanitarnu misiju kroz akciju crveno-beli karavan, posvećenu pružanju podrške deci i mladima u različitim zajednicama.

U okviru poslednje posete, predstavnici karavana obišli su decu u Prihvatilištu za urgentnu zaštitu dece i omladine od zlostavljanja i zanemarivanja, gde su mališanima uručeni prigodni paketići.

Ovi pokloni doneli su osmehe i praznično raspoloženje, ali i osećaj da nisu zaboravljeni.

„Sreća i sigurnost deteta su vrednosti koje želimo da negujemo kroz naš rad. Crveno- beli karavan pruža priliku da zajedno sa partnerima poput KK Crvena zvezda Meridianbet pokažemo podršku onima kojima je najpotrebnija i donesemo radost u

njihove živote“, istakli su ispred Fondacije Meridian.

Akcija darivanja paketića započeta je u decembru, posetom Radnoj jedinici Stacionar, u okviru Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska, zatim Radnoj jedinici Jovan Jovanović Zmaj. Podsetimo, na utakmici Crvene zvezde i Cedevite, prisustvovali su mališani iz škola košarke, koji su takođe darivani novogodišnjim poklonima.

Akcija će se nastaviti tokom celog januara, kako bi što veći broj dece imao priliku da oseti praznični duh i pažnju zajednice.

Fondacija Meridian i KK Crvena zvezda Meridianbet ovim putem potvrđuju svoju posvećenost kontinuiranoj društveno-odgovornoj akciji, s fokusom na podršku i osnaživanje dece u najosetljivijim situacijama.

Autor: S.M.