TEMPERATURA U SRBIJI PADA NA MINUS 15! Jedan datum je KLJUČAN

Narednih dana hladno ali suvo, u košavskom području vetrovito. Oko 24. januara sledi sudar hladog i suvog sa vlažnim i toplim strujanjem, a jače zahlađenje je za sada samo mogućnost, jer se putanja hladnog vazduha još određuje.

Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno ali suvo vreme. U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju.

Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak mraz, najčešće od -15 do -6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature vazduha od -5 do +2 stepena Celzijusa, što je u granicama proseka.

Oko 23. januara će se iz Sibira ka Evropi uputiti vrlo hladna vazdušna masa, dok će u isto vreme sa Atlantika prodirati vlažan i osetno toplji vazduh, stoji u prognozi.

Od načina kako će se te dve vazdušne mase kombinovati zavisi će i razvoj vremna posle 25.01. Trenutno su još uvek moguće sve opcije od hladne uz jako zahlađenje i sneg, do otopljenja uz uticaj Atlantika, do prolaznog otopljenja, a za tim zahlađenje i ova poslednja opcija je trenutmo najverovatnija, ali svakako će se proračuni još mnogo puta menjati.

- Sumirano, nema potrebe za obmanjivanjem ljudi i najavama sibirskih hladnoća, barem ne u ovom momentu, a u koliko se proračuni pomere ka tom signalu bićete na vreme obavešteni, a i onda nema razloga za paniku, zima je… šta je normalnije od snega i hladnoće? - pita Čubrilo.

On napominje da su svi izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela, a da za zvanične informacije treba pratiti državne prognostičke zavode.

Autor: S.M.