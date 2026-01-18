AKTUELNO

AMERIČKE FINANSIJSKE INSTITUCIJE ZAINETERESOVANE ZA NJEGOVE PROJEKTE! Željko Mitrović U Las Vegasu video budućnost, ali već ima VIZIJU daleko ispred nje (VIDEO)

Diretktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, nalazi se u Las Vegasu, a sa svojim pratiocima na Instagramu podelio je deo atmosfere.

Nakon što je u Las Vegasu odgledao predstavu „Čarobnjak iz Oza“, Željko Mitrović poručuje da je spektakl bez sumnje impresivan i atraktivan ali da za njega predstavlja tek početnu tačku.

Upravo odgledah predstavu Čarobnjak iz Oza, u Čarobnoj "SFERI" u Las Vegasu! Impresivno je za turiste širom sveta, ali što se mene tiče, imam u glavi bar desetak projekata, zasnivanih na mnogo luđim distorziranim geometrijama svetlosnih izvora koje bi sve ove ali i druge iluzije učinile mnogo efektnijim u odnosu na sočivo ljudskog oka! Večeras i sutra imam važne sastanke sa Američkim finansijskim institucijama, a koji su zainteresovani za sve moje projekte! Will see! - napisao je Mitrović na svom Instagram nalogu.

Mitrović, naglašava da savremena tehnologija nudi prostor za revolucionarne iskorake u domenu vizuelnih iskustava, umetnosti i percepcije.

Posebnu težinu njegovim rečima daje činjenica da ga očekuju važni sastanci sa američkim finansijskim institucijama, koje su, kako navodi, izrazile ozbiljno interesovanje za njegove projekte.

Da li će Las Vegas uskoro biti mesto realizacije ideja koje prevazilaze i samu „Sferu“ – ostaje da se vidi. Ili kako bi on rekao - „Will see“!

Autor: Jovana Nerić

