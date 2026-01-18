Jedinstveno takmičenje održano u Loznici: Pogledajte kakve slavske kolače spremaju vredne učesnice (FOTO)

Jedno od glavnih obeležja krsne slave, pored žita i sveće, je i krsni, odnosno slavski kolač – simbol zajedništva, vere i porodične tradicije. Upravo očuvanje tog važnog običaja našlo se u fokusu jedinstvenog takmičenja koje je održano u Sunčanoj reci kod Loznice.

- Svake godine imamo sve više učesnica. Naše vredne domaćice potvrđuju da su čuvari tradicije - kaže organizator Ružica Starčević.

Manifestacija je prilika da domaćice pokažu svoje umeće.

- Uživam u pravljenju tradicionalnog srpskog hleba.U Sunčanoj reci sveke godine razmennjujem iskustva, recepte i ljubav prema običajima koji se u mojoj porodici prenose sa kolena na koleno - priča Mirjana Perić.

Iako je relativno mlado, takmičenje već sada postaje tradicionalno, o čemu svedoči veliki odziv ljubitelja srpske kulture, običaja i starog zanata.

- Nisam očekivala pobedu. Srećna sam što je žiri odabrao moj slavski kolač kao najlepši. Pripremam ga na starinski način - ističe pobedniaca takmičenja Radmila Šobo iz Zvornika.

Posetioci su imali priliku da vide raznovrsne, bogato ukrašene slavske kolače, ali i da osete duh zajedništva koji ova manifestacija neguje svake godine na Krstovdan. Takmičarke su dobile novčane nagrade od 200, 100 i 50 evra.

Autor: Marija Radić