Vernici, obratite pažnju: Posle slave ne radite ovo pogrešno, dva običaja obavezno treba da ispoštujete

U jeku sezone slava, dok se kuće pune gostima, mirisom kolača i tihim osećajem zajedništva, slavska sveća ostaje jedan od najsnažnijih simbola porodične tradicije.

Ipak, kada se slava završi, mnogi zastanu u dilemi. Da li se sveća gasi kao svaka druga ili postoji način koji ima dublje značenje i koji se, kako se veruje, ne preskače bez razloga.

Slavska sveća nije samo deo dekoracije na stolu. Ona simbolizuje svetlost vere, prisustvo sveca zaštitnika u domu i molitvu za mir, zdravlje i blagostanje porodice. Zato i postupanje sa svećom nakon slave ima svoje jasno mesto u narodnim običajima.

Kako se slavska sveća pravilno gasi

Prema ustaljenom običaju, slavska sveća treba da gori tokom čitavog dana. Kada dođe trenutak da se ugasi, ne gasi se duvanjem niti gašenjem rukom. Domaćin se najpre prekrsti, a zatim uzme čašu sa vinom i polako sipa malo vina uz fitilj sveće. Vino lagano gasi plamen, bez naglog prekida, što simbolično označava poštovanje prema svecu i obredu.

Veruje se da ovakav način gašenja donosi mir u kuću i da čuva dom od nesloge i nemira u godini koja dolazi. Sveća se nikada ne baca niti se ostaci tretiraju kao običan predmet.

Gde se čuva slavska sveća i kada se ponovo pali

Nakon slave, slavska sveća se pažljivo odlaže. Mnoge porodice čuvaju je u fioci ili posebnoj kutiji i ponovo pale tokom zajedničkih porodičnih molitvi, u teškim trenucima ili kada žele da se u tišini obrate svom svecu zaštitniku. Drugi običaj je da se sveća sačuva do naredne slave i tada odnese u crkvu, gde se pali pre liturgije.

Slavska sveća može se paliti i prilikom dolaska sveštenika u dom na osvećenje vodice, ali i u trenucima kada je porodici potrebna uteha, snaga ili duševni mir. Oba običaja smatraju se ispravnim i jednako vrednim, jer su vođeni istom namerom, poštovanjem i verom.

U vremenu kada se mnoge stvari ubrzavaju i pojednostavljuju, ovi mali rituali ostaju način da se sačuva veza sa precima i tradicijom. Slavska sveća, i kada prestane da gori, nastavlja da ima svoje mesto u domu.

Autor: Marija Radić