Evo kako se krsna slava uvodi u novi dom: Ovo je jedini ispravan način

Krsna slava je jedan od najdublje ukorenjenih običaja u pravoslavnim porodicama, simbol porodične tradicije, zajedništva i duhovne povezanosti kroz generacije. Ovaj sveti običaj prenosi se sa kolena na koleno i predstavlja ne samo pobožnost prema svecu zaštitniku, već i vezu sa precima, način da se očuva identitet porodice i povezanost sa sopstvenim domom. U tekstu koji sledi objašnjavamo kako se krsna slava prenosi, kada i kako mladi preuzimaju običaj, ali i na koji način porodica može odabrati sopstvenog sveca zaštitnika.

Ako se sinovi ožene i ostanu u očevoj kući, onda svi zajedno nastavljaju da slave istog sveca. Međutim, ako jedan sin zasnuje svoju porodicu u drugoj kući, on treba u svom domu da ima sopstvenu slavu.

Ljudi koji, pak, nemaju svoju krsnu slavu mogu je prihvatiti drugačijim putem. Krsna slava zove se još i krsno ime. Ovo verovatno potiče od vremena kada se prvi predak krstio na dan nekog svetitelja i uzeo da ga praznuje kao slavu doma, pa su i ostali potomci kroz godine i vekove ovo prihvatili kao krsno ime porodice.

Ako nemate takve pretke, vi možete uzeti sveca na čiji dan ste kršteni, ili (ako niste kršteni) odabrati sveti dan kada ćete se krstiti pa uzeti tog svetitelja za krsno ime.

Neki ljudi biraju slavu tako što sami odaberu sveca koji je zbog nečeg u njihovom životu značajan – ako im se nešto desilo loše ili dobro, pa im je taj svetac pomogao, darovao im nešto ili ih oslobodio nekakve nevolje… Onda tog svetitelja biraju kao zaštitnika kuće i porodice.

U dogovoru sa parohom, na ovaj način, možete izabrati sami svetitelja kog želite i praznovati vašu krsnu slavu.

Kako i kada se preuzima slava od oca?

Slava je zaštitnik domaćeg ognjišta i pomoćnik u svakom radu, veliki Božiji blagoslov i zaštitnik svih ukućana, naročito dece. Zato se savetuje svim mladima koji zasnivaju svoje porodice da preuzmu slavu od oca ili da odaberu vlastito krsno ime.

Prve godine nakon osnivanja vlastite porodice, sin dolazi na očevu slavu. Kad se kolač iseče, otac iz svoje desne ruke predaje sinu jednu četvrtinu kolača, poljube se, jedan drugom čestitaju slavu, a otac poželi sinu da sa svojom ženom i decom dugo u zdravlju slavi krsnu slavu. Sin nosi deo kolača kući, podeli ga sa svojom porodicom, a već naredne godine počinje redovno da slavi svog sveca zaštitnika u svom novom domu.

Autor: D.Bošković