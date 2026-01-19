ZEMLJOTRES U SRBIJI: Tokom noći se zatresao ovaj deo zemlje

Tokom noći zabeležen je zemljotres slabijeg intenziteta na području Babušnice, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema dostupnim podacima, potres jačine 1,8 stepeni po Rihteru registrovan je neposredno posle ponoći, a epicentar se nalazio na dubini od oko pet kilometara.
Kako navode seizmolozi, prema koordinatama epicentra, najbliža naseljena mesta su Kamik, Držina, Petrovac, Pasjač i Sinja Glava.
S obzirom na nisku jačinu zemljotresa, nema indicija da je došlo do materijalne štete, niti su zabeležene prijave uznemirenih građana.
Autor: D.Bošković