AKTUELNO

Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Tokom noći se zatresao ovaj deo zemlje

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Tokom noći zabeležen je zemljotres slabijeg intenziteta na području Babušnice, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.


Prema dostupnim podacima, potres jačine 1,8 stepeni po Rihteru registrovan je neposredno posle ponoći, a epicentar se nalazio na dubini od oko pet kilometara.

Kako navode seizmolozi, prema koordinatama epicentra, najbliža naseljena mesta su Kamik, Držina, Petrovac, Pasjač i Sinja Glava.

S obzirom na nisku jačinu zemljotresa, nema indicija da je došlo do materijalne štete, niti su zabeležene prijave uznemirenih građana.

Autor: D.Bošković

#Noć

#Srbija

#Zemlja

#Zemljotres

