Šta znači kad je vedro na Bogojavljenje? Srbi od ranog jutra gledaju u nebo

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik Bogojavljenje. Prema narodnom verovanju, vreme za Bogojavljenje može odrediti kakva je godina pred nama.

S obzirom na to da je osvanulo vedro jutro, godina će biti sušna. Danas, na Bogojavljenje, u Srbiji nisu najavljene nikakve padavine, što prema verovanju znači da će godina biti teška i oskudna.

S, druge strane, jak mraz ili sneg, na ovaj dan se tumači, kao nešto dobro, da će cela godina biti rodna.

U nekim krajevima, običaj je da se na Bogojavljenje izađe na čistinu i da se u ruci ponese malo pepela koji se lagano ispušta iz dlana. Na taj način se određuje koji je vetar "pobedio".

Ako duva istočni vetar, godina će biti sušna, ako duva jugo, biće kišna, ako duva zapadni, biće rodna, ali i olujna, a ukoliko prevlada severac, biće hladna.

Autor: D.Bošković

