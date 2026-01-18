U PONOĆ OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO: Noćas se otvaraju nebesa, zamislite želju i pazite šta sanjate!

Srpska pravoslavna crkva i vernici 19. januara obeležavaju Bogojavljenje, praznik koji je u crkvenom kalendaru upisan crvenim slovom. Za ovu noć vezuju se brojni običaji, a narodno verovanje kaže da se u gluvo doba noći otvaraju nebesa.

Prema predanju, Bogojavljenska noć ima posebnu moć, a oni koji ispoštuju stare običaje mogu dobiti odgovore na mnoga pitanja koja ih muče.

Jasno formulišite želju tačno u ponoć

Jedno od najpoznatijih verovanja je da bi u poslednjim minutima Krstovdana trebalo jasno i nedvosmisleno formulisati želju koja vam je važna.

Tačno u ponoć, prema narodnom običaju, trebalo bi otvoriti prozor i zamoliti Gospoda da vam tu želju ispuni. Veruje se da se na dan kada je božji glas objavio da je Isus njegov sin, sve iskrene molitve uslišuju.

Ogledalce ispod jastuka i budući muž

Običaj koji se i danas rado praktikuje među devojkama odnosi se na predskazanje udaje.

Magično ogledalo: Neudate devojke bi noćas pre spavanja trebalo da stave ogledalce pod jastuk. Veruje se da će upravo te noći sanjati muškarca za kojeg će se udati.

Snovi kao predskazanje

Stara verovanja kažu da san koji usnite u noći između 18. i 19. januara može predstavljati svojevrsnu poruku ili predskazanje budućih događaja. Zbog toga bi bilo dobro da dobro zapamtite ono što ste sanjali čim se probudite, jer bi ti snovi mogli da budu putokaz za budućnost.

Autor: Dalibor Stankov