POGLEDAJTE VELIČANSTVENE KADROVE: Plivanje za Časni krst danas na više lokacija u Beogradu (FOTO)

Foto: Tanjug/ana paunković

Plivanje za Časni krst na verski praznik Bogojavljenje, biće održano danas na više lokacija u Beogradu.

U Zemunu, obeležavanje Bogojavljenja počinje liturgijom u 9 časova u Hramu Svetog oca Nikolaja, nastavlja se litijom ulicama do Zemunskog keja i Bogojavljenskog platoa, a plivanje počinje u podne.

U podne će se plivati i na Adi Ciganliji, kao i na Dunavskom keju u Grocki, nakon liturgije u Hramu Svete Trojice koja počinje u 8 časova.

Plivanje za Časni krst organizovano je i na jezeru Očaga u Lazarevcu, u 11 časova, a u isto vreme na jezeru Bela reka u ripanjskom naselju Kolonija.

Taj događaj počinje liturgijom u crkvi Svete Trojice u Ripnju, a za građane je obezbeđen prevoz do jezera sa okretnice autobuske linije 407.

U Batajnici će plivači biti okupljeni na liturgiji u Hramu Svetog Jovana Šangajskog i u litiji koja će doći do centra, a zatim odlaze do Širokog puta na Dunavu gde se u 12 časova pliva za Časni krst.

U naselju Bečmen, u Gradskoj opštini Surčin, liturgija će biti služena u 9.30 u crkvi Svetog Save, a u 12 će se plivati za Časni krst na izletištu Bečmenska bara.

Verski praznik Bogojavljenje obeležava se 19. januara, a veruje se da se na taj dan, u ponoć, otvaraju nebesa i da se tada svaka želja može ispuniti.

