JOŠ JEDNO PRESTIŽNO PRIZNANJE: NLB Komercijalna banka treći put zaredom Top poslodavac u Srbiji

NLB Komercijalna banka dobitnik je prestižnog Top poslodavac 2026 sertifikata, čime je treći put zaredom i zvanično prepoznata kao jedna od najpoželjnijih kompanija za rad u Srbiji. Ovo priznanje, koje dodeljuje Top Employers institut, globalni autoritet za prepoznavanje izvrsnih praksi upravljanja ljudskim resursima, potvrđuje kontinuitet i posvećenost u kreiranju boljih radnih prilika i unapređenju iskustva svojih zaposlenih.

Sertifikat Top poslodavac, kao jedan od najuglednijih u oblasti ljudskih resursa, ove godine je dobilo samo 18 kompanija u Srbiji, koje su se istakle najvišim standardima u domenu strategije za upravljanje ljudskim resursima, inkluzivnog radnog okruženja, prepoznavanja i razvoja talenata, profesionalnog i ličnog rasta zaposlenih, kao i njihovog blagostanja.

"Treće uzastopno priznanje Top poslodavac za nas predstavlja potvrdu da dugoročno razmišljanje o ljudima daje rezultate. U NLB Komercijalnoj banci verujemo da kvalitetno radno okruženje nije projekat sa rokom trajanja, već proces u kom slušamo, učimo i zajedno se razvijamo. Naši zaposleni znaju da iza svakog poslovnog cilja stoji iskrena briga o njihovom razvoju, dobrobiti i ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Upravo ta doslednost u vrednostima i odnosima čini osnovu naše organizacione kulture i najveću snagu našeg tima", istakla je Slavica Petrović, direktorka Ljudskih resursa i organizacionog razvoja NLB Komercijalne banke.

Adrijen Seligmen, izvršni direktor Top Employers instituta, istakao je da ovaj sertifikat potvrđuje da NLB Komercijalna banka kontinuirano gradi kvalitetno i podsticajno radno okruženje koje doprinosi dugoročnom poslovnom uspehu.

"Jasna povezanost strategije upravljanja ljudima i organizacionih ciljeva, uz stalno unapređivanje načina rada, donosi vidljive rezultate. Sa zadovoljstvom, treću godinu zaredom, ističemo NLB Komercijalnu banku kao Top poslodavca".

NLB Komercijalna banka članica je NLB Grupe, koja je prepoznata kao jedan od vodećih poslodavaca u regionu i šire. NLB je jedinstven primer dugoročne doslednosti u oblasti upravljanja ljudima - kao jedina bankarska grupacija koja već 11 godina zaredom nosi Top Employer sertifikat. Ovaj kontinuitet potvrđuje strateški pristup razvoju zaposlenih i primenu istih visokih standarda na svim tržištima na kojima posluje. Pored Srbije i Slovenije, prestižni sertifikat su ove godine ponele i NLB Banka Sarajevo i NLB Banka Banja Luka.

Podsetimo, NLB Komercijalna banka je prva Family Friendly sertifikovana banka u Srbiji, što je dodatna potvrda posvećenost zaposlenima i unapređenju njihovog iskustva.

Autor: Iva Besarabić