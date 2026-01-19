Na Gazivodama do Časnog krsta prvi stigao Matija Kasalović, rekordan broj plivača

Više od 300 plivača učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji na praznik Bogojavljenje - plivanje za Časni krst, održanoj na jezeru Gazivode, u Zubinom Potoku. Do krsta je prvi doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice. Među plivačima i ove godine je bilo i dece.

Krst je sa čamca u vodu spustio predsednik Privremenog organa opštine Zubin Potok Srđan Vulović.

Osim učesnika na jezeru se okupilo više stotina građana koji su došli da bodre plivače. Nakon pevanja rodoljubivih pesama, učesnici su zaplivali za Časni krst, a prvi je doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice, poreklom iz Zubinog Potoka.

Direktorka Doma kulture „Stari Kolašin“ Andrijana Živanović, istakla je da se ove godine prijavio rekordan broj plivača, njih 303.

Kao nagradu svi su dobili blagodarnice i domaće vino, dok je pobedniku pripala i novčana nagrada koju dodeljuje Opština Zubin Potok. Za sve učesnike obezbeđen je ručak.

Događaj je obezbeđivala Kosovska policija.

Autor: S.M.