AKTUELNO

Društvo

Na Gazivodama do Časnog krsta prvi stigao Matija Kasalović, rekordan broj plivača

Izvor: Kosovo Online, Foto: kosovo-online ||

Više od 300 plivača učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji na praznik Bogojavljenje - plivanje za Časni krst, održanoj na jezeru Gazivode, u Zubinom Potoku. Do krsta je prvi doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice. Među plivačima i ove godine je bilo i dece.

Krst je sa čamca u vodu spustio predsednik Privremenog organa opštine Zubin Potok Srđan Vulović.

Foto: kosovo-online

Osim učesnika na jezeru se okupilo više stotina građana koji su došli da bodre plivače. Nakon pevanja rodoljubivih pesama, učesnici su zaplivali za Časni krst, a prvi je doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice, poreklom iz Zubinog Potoka.

Foto: kosovo-online

Direktorka Doma kulture „Stari Kolašin“ Andrijana Živanović, istakla je da se ove godine prijavio rekordan broj plivača, njih 303.

Kao nagradu svi su dobili blagodarnice i domaće vino, dok je pobedniku pripala i novčana nagrada koju dodeljuje Opština Zubin Potok. Za sve učesnike obezbeđen je ručak.

Foto: kosovo-online

Događaj je obezbeđivala Kosovska policija.

Autor: S.M.

#Bogojavljenje

#Gazivode

#Matija Kasalović

#Plivanje za časni krst

#Plivači

POVEZANE VESTI

Društvo

Preko 140 plivača zaplivaće sutra za Časni krst u Kragujevcu: Među takmičarima 7 žene i desetoro mališana

Društvo

POGLEDAJTE VELIČANSTVENE KADROVE: Plivanje za Časni krst danas na više lokacija u Beogradu (FOTO)

Društvo

'VERUJTE U SEBE RADITE NA TOME I DESIĆE SE' Strahinja (14) prvi doplivao za Časni krst u ledenoj Đetinji (VIDEO)

Društvo

PLIVANJE ZA ČASNI KRST NA ADI CIGANLIJI: Veliki broj plivača u vodi, temperatura oko 5 stepeni Celzijusa

Politika

PETKOVIĆ HITNO REAGOVAO NAKON UPADA U CRVENI KRST NA GAZIVODAMA: Postoji veliki prostor za manipulaciju od strane Kurtijevih falangi

Extra

Zašto se na Bogojavljenje pliva za časni krst? Otkad je hrišćanstva postoji i ovaj običaj, ima jaku simboliku