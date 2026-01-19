Porfirije služio liturgiju na Bogojavljenje u hramu Svetog Save: Poslao umirujuću poruku vernicima

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas na praznik Bogojavljenje arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i istakao da obeležavamo dan kada se Bog javio, na dan krštenja Isusa Hrista i poručio da je krštenje i simbol pokajanja da treba da se držimo Božje reči.

Patrijarh je rekao da je na Bogojavljenje ono što je ljudski rod kroz istoriju očekivao, ono čemu se molio, ono što su proroci propovedali i ono što je kao zavet čuvao izabrani narod Božji, dobilo svoje ispunjenje.

Porfirije je u besedi istakao da je sve što je Gospod stvorio jeste dobro, dato kao dobro, ali je isto tako stvoreno sa ciljem da bude osvećeno blagodaću Božjom.

"Danas se Bog javio. Danas je Sveti Jovan Krstitelj krstio Gospoda našeg Isusa Hrista i taj dan kada se Gospod krstio mi slavimo kao Bogojavljenje. To je dan kada je objavljen Gospod naš kao Mesija, kada je objavljen i pokazan da je On Sin Božji. To se upravo desilo na dan Njegovog krštenja", rekao je patrijarh srpski, navodi se u saopštenju SPC.

Kako je rekao patrijarh, krštenje predstavlja najpre smrt i vaskrsenje zajedno sa Hristom.

"I mi kada se krštavamo pogružavamo se u vodu i to jeste naše umiranje zajedno sa Njim, a isto tako sa Njim izlazimo iz vode, a to znači da učestvujemo u tajni Njegove pobede nad smrću, u tajni Vaskrsenja. Krštenje je i simbol pokajanja", rekao je patrijarh srpski.

Patrijarh je pozvao da se držimo Božije reči, jer je to, kako kaže, put spasenja, radosti, punoće, lepote i put mira - mira sa Bogom, mira u sebi i mira sa drugim ljudima.



"Na današnji dan, na dan Bogojavljenja, vršimo i osvećenje vode. Svojim krštenjem, svojim ulaskom u vodu, Gospod osvećuje čitavu tvar, čitavu tvorevinu, jer ne postoji ništa što je samo po sebi zlo. Sve što je Gospod stvorio jeste dobro, dato je kao dobro, ali je isto tako stvoreno sa ciljem da bude osvećeno blagodaću Božjom, a to onda znači da je na današnji dan, ulaskom u jordansku vodu, Gospod sve i obnovio", naveo je patrijarh Porfirije.

Na kraju svete liturgije, shodno ustavu i predanju svete Crkve, obavljen je čin velikog osvećenja vode, dodaje se u saopštenju.

