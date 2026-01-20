AKTUELNO

Društvo

Za 112 sati rada zaradila više od 3.000 evra: Konobarica otkrila koliko se može zaraditi u ugostiteljstvu

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Priča Španjolke Almudene Baran o zaradi konobara u Švajcarskoj izazvala posebnu pažnju na društvenim mrežama

U Evropi se posao konobara ne vrednuje isto svuda. Razlike u primanjima nisu samo ekonomske – one su i odraz kulture rada i odnosa prema ugostiteljstvu.

Dok se u pojedinim zemljama ovaj posao i dalje smatra privremenim, u državama poput Nemačke, Danske ili Švedske konobari imaju stabilne plate koje im omogućavaju pristojan život, a bakšiš dolazi kao dodatni bonus

Otkrij naš top izbor za popust od ponedeljka.

Igra počinje ovde - registruj se na TašBet-u i uzmi poklon dobrodošlice od 1000rsd bez depozita i bez uslova.

Bruto plata preko 3.000 evra

Posebnu pažnju na društvenim mrežama privukla je priča Almudene Baran, Španjolke koja živi i radi u Švajcarskoj. Ona je, pod nadimkom "almuinswiss“, podelila detaljan obračun svoje zarade za jedan mesec i pokazala kako izgleda realnost rada u ugostiteljstvu u toj zemlji.

Napomenula je da ne radi puno radno vreme, što znači da bi joj primanja bila i veća da ima više smena.

Tokom decembra radila je ukupno 112 sati. Njena satnica iznosila je oko 22,54 evra, šZa 112 sati rada zaradila više od 3.000 evra: Konobarica iz Švajcarske otkrila kako izgleda plata u ugostiteljstvuto joj je donelo približno 2.524 evra. Na to se dodaje bonus od 237 evra, zatim 268 evra za pet redovnih nedelja rada, kao i dodatnih 56 evra za rad tokom državnih praznika.

„Moja ukupna bruto plata, sa svim dodacima, iznosila je 3.085 evra“, rekla je Almudena.

Odbici i konačna zarada

Od tog iznosa odbijeni su doprinosi: oko 162 evra za socijalno osiguranje, 33 evra za osiguranje od nezaposlenosti, 30 evra za zaštitu u slučaju povrede na radu i još 64 evra za ostale troškove. Nakon svih odbitaka, na njen račun je leglo oko 2.700 evra – bez uračunatog bakšiša.

Kako ističe, bakšiš u Švajcarskoj ima veliku ulogu i često predstavlja značajan deo prihoda ne samo konobara, već i kuvara i pica majstora.

"Ne zarađujem isti iznos svakog meseca, ali decembar je bio odličan period kada je u pitanju bakšiš“, dodala je.

Praznična sezona, veći broj turista i gužve u restoranima čine decembar jednim od najisplativijih meseci u ugostiteljstvu. Tako je Almudena za svega 112 radnih sati uspela da zaradi više od 3.000 evra bruto – cifra koja je za mnoge u regionu gotovo nezamisliva za ovaj posao.

Autor: D.Bošković

#112 sati

#3.000 evra

#Tajna

#konobarica

#ugostiteljstvo

POVEZANE VESTI

Košarka

DONČIĆ 'SRUŠIO' INSTAGRAM! Njegova objava za par sati dobila više od milion reakcija! Komentari samo pljušte

Domaći

Anastasija Ražnatović otkrila mračnu tajnu bračnog života? Njena objava izazvala veliku pažnju, evo šta je poručila

Svet

Baka šokirala ljude testamentom! Imovinu od 2,5 miliona ostavila PSIMA, a razlog će vas ostaviti bez teksta

Domaći

Ne mogu da preživim bez 3.000 evra mesečno: Srpska pevačica u problemu, traži milionera da se uda za njega

Svet

Dečak (7) uradio izazov sa Tiktoka i posle 20 minuta je pronađen mrtav: Ovo su našli pored njega

Domaći

ZORANNAH TRUDNA?! Influenserka objavom sa ultrazvuka sve bacila u rebus: Je l' moguće da niko nije skontao... (FOTO)