Zašto je januar najdepresivniji mesec u godini? Stručnjaci otkrivaju 5 ključnih razloga

Ideja da je januar najdepresivniji mesec u godini često se povezuje sa raznim faktorima, ali je važno napomenuti da se individualna iskustva mogu značajno razlikovati.

Neki uobičajeni razlozi zbog kojih ljudi mogu smatrati januar izazovnim i osećati se depresivno uključuju:

Postpraznična tuga

Mnogi ljudi doživljavaju razočaranje nakon praznične sezone u decembru. Uzbuđenje, društvena okupljanja i proslave često prestaju, i ljudi mogu osetiti prazninu ili nostalgiju.

Praznična sezona može biti finansijski zahtevna zbog darivanja poklona, putovanja i drugih troškova. U januaru se ljudi mogu nositi sa posledicama prazničnih troškova, što dovodi do finansijskog stresa.

Vreme

U mnogim regionima, januar karakteriše hladno vreme, kraći dani i manje sunčeve svetlosti. Sezonski afektivni poremećaj (SAP) je vrsta depresije koja se obično javlja u određeno doba godine, obično u zimskim mesecima kada ima manje prirodne sunčeve svetlosti.



Zimska depresija

Zimska depresija je poremećaj raspoloženja koji se obično javlja tokom zimskih meseci. Ovo stanje se odnosi na efekat koji izaziva emocionalne i bihevioralne promene kod pojedinaca, posebno zbog kraćih dana, hladnog vremena i sezonskih promena. Promene u hormonima serotonina i melatonina u mozgu su među osnovnim uzrocima zimske depresije.

Novogodišnje odluke

Pritisak da se postave i ostvare novogodišnje odluke može stvoriti stres i razočaranje ako ljudi osećaju da ne ispunjavaju svoje ciljeve.

Povratak rutini

Januar često označava povratak na posao ili u školu nakon praznične pauze. Prelazak sa opuštenog prazničnog rasporeda na strukturiraniju rutinu može biti izazovan za neke pojedince.

- Važno je prepoznati da ovi faktori možda nisu univerzalni i da individualne okolnosti igraju značajnu ulogu u tome kako ljudi doživljavaju ovo doba godine. Pored toga, ako se neko stalno oseća depresivno, ključno je da potraži podršku od prijatelja, porodice ili stručnjaka za mentalno zdravlje - ističu stručnjaci.

Da bismo se nosili sa ovim izazovima i unapredili mentalno blagostanje u januaru

Postavite realne ciljeve

Ako donosite novogodišnje odluke, postavite ostvarive i realne ciljeve. Razložite ih na manje korake kako biste olakšali napredak.

Finansijsko planiranje

Napravite budžet i finansijski plan za upravljanje troškovima nakon praznika. Traženje stručnog saveta ili pomoći može biti korisno za one koji se suočavaju sa značajnim finansijskim stresom.

Fizička aktivnost i izlaganje suncu

Redovno se bavite fizičkom aktivnošću i provodite vreme napolju kad god je to moguće. Izlaganje prirodnom svetlu može pomoći u ublažavanju efekata sezonskog afektivnog poremećaja.

Održavajte veze sa prijateljima i porodicom. Deljenje osećanja i iskustava može pružiti emocionalnu podršku tokom teških vremena.

Prakse brige o sebi

Uključite aktivnosti brige o sebi u svoju rutinu, kao što su pažnja, tehnike opuštanja ili hobiji koji donose radost i opuštanje.

Stručna pomoć

Ako osećanja tuge ili stresa potraju, važno je potražiti podršku od stručnjaka za mentalno zdravlje. Oni mogu pružiti smernice, strategije suočavanja i podršku prilagođenu individualnim potrebama. Prepoznavanje potencijalnih izazova januara i proaktivno preduzimanje koraka za njihovo rešavanje može doprineti boljem mentalnom zdravlju tokom ovog perioda.

Autor: D.Bošković