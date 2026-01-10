KAKO PREŽIVETI JANUAR? Uz ovih 5 saveta lakše ćete prevazići 'najduži' mesec u godini i promeniti navike

Prvi mesec u godini donosi finansko otrežnjenje, ali i pravo vreme da postavite jasne planove i ciljeve, savetuju stručnjaci.

Posle praznične potrošnje i punih frižidera, januar donosi finansko otrežnjenje - stručnjaci poručuju da su jasni ciljevi, promena navika i dobra organizacija ključ izlaska iz "najdužeg meseca“ u godini.

Hladno vreme, povećani računi i potrošnja iz prethodnog meseca često ostavljaju kućni budžet na ivici izdržljivosti. Ipak, kako ističe finansijski stručnjak Dušan Uzelac, izlaz postoji, ali zahteva suočavanje sa stvarnim stanjem i promenu navika.

- Upravljanje finansijama je veština koju svi mogu da nauče. Najteži deo je da se iskreno suočimo sa svojim finansijskim stanjem. Često je neprijatno videti koliko imamo, koliko nemamo ili koliko nam nedostaje do života kakav zamišljamo, i upravo nas to udaljava od finansija - objašnjava Uzelac.

On naglašava da problem nije u tome što se novac troši ili što se ljudi zadužuju, već u tome što se ne menjaju navike koje do tog zaduživanja dovode.

- Ako se zadužimo, a zadržimo iste navike koje su nas do toga dovele, to znači da ćemo ceo život provesti u kreditima - upozorava Uzelac.

Prema njegovim rečima, ključno je imati jasnu viziju pravca u kom želimo da razvijamo svoj život i tu viziju preslikati na finansije. Mnogi, kako kaže, žive „od danas do sutra“, bez višeg finansijskog cilja.

- Taj cilj ne mora da bude konkretna cifra. Najbolje je da nacrtate svoju budućnost za dve, tri ili pet godina, a zatim tu sliku pretočite u brojke. Tada dolazi ono najvažnije – suočavanje sa realnošću i pitanjem da li živite život koji možete da priuštite ili sebe gurate u dugove - ističe on.

Uzelac pravi i jasnu razliku između besparice i siromaštva:

- Siromaštvo je stanje duha i beznađa, dok je besparica samo trenutno stanje u novčaniku, koje ne mora nužno da utiče na kvalitet života.

Iako su ovi saveti univerzalni, upravo januar je pravo vreme da ih primenite. Ako sada postavite jasne planove i ciljeve, lakše ćete ih održati tokom cele godine.

1. Postavite jasne finansijske ciljeve

Napravite realan pregled prihoda i rashoda i odredite šta želite da postignete u narednoj godini – bilo da je to otplata duga, stvaranje ušteđevine ili bolja kontrola potrošnje. Iako je primamljivo odložiti ovaj korak, suočavanje sa budžetom daje dobru osnovu za stabilniju godinu.

2. Kupujte pametnije

Praznične akcije često se nastavljaju i tokom januara. Iskoristite sniženja, ali kupujte planski – ne samo garderobu i tehniku, već i namirnice. Pratite aplikacije supermarketa, upoređujte cene i planirajte kupovinu unapred.

3. Vodite računa o blagostanju

Briga o zdravlju ne mora da košta mnogo. Šetnja, trčanje ili vožnja bicikla su besplatne aktivnosti koje poboljšavaju raspoloženje i kondiciju. Zdravo telo i stabilniji bankovni račun često idu ruku pod ruku.

4. Počnite da planirate unapred

Januar je idealan za planiranje budućih projekata – poslovnih ili privatnih. Bilo da razmišljate o renoviranju doma ili većim životnim promenama, sada je pravo vreme da prikupite informacije, istražite cene i napravite okvirni budžet.

5. Raščistite prostor – i misli

Nova godina je odličan trenutak da se oslobodite stvari koje vam više nisu potrebne. Ormani i fioke puni neiskorišćenih stvari često podstiču nepotrebnu kupovinu. Raščišćavanje donosi psihološko olakšanje i pomaže vam da jasnije sagledate svoje stvarne potrebe.

Januar možda jeste izazovan, ali uz dobru organizaciju, realne ciljeve i promenu navika, može postati prvi korak ka finansijski stabilnijoj godini.

Autor: D.Bošković