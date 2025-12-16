Poslednji mlad Mesec u godini donosi neverovatne promene, nekim znacima samo nebo je granica do uspeha!

Neke čeka novi početak, neke grčevita borba. Poslednji mlad Mesec u ovoj godini donosi neverovatne promene za sve znakove horoskopa.

Poslednji mlad Mesec u godini je stigao i ove nedelje, od 15. do 21. decembra 2025. godine, drugačije utiče na svaki horoskopski znak. Mlad Mesec izlazi u Strelcu 19. decembra, pomažući nam da se ponovo povežemo sa sobom i unesemo više usklađenosti u naše živote. Za neke znakove samo nebo biće granica do snova.

Jupiter vlada ovim mladim Mesecom i pravi trigon sa Saturnom, dodajući puno ohrabrenja i pojačanja. Ako želimo motivaciju ili iskru da se ponovo povežemo sa našim snovima, ovo je katalizator sada kada Mars živi svoj najbolji život u uzvišenom znaku Jarca, donoseći više strukture i učeći nas kako da strpljivo i marljivo radimo na ostvarivanju naših ciljeva.

Ovan – motivacija za vrh

Ove nedelje otkrivate svoju motivaciju. Mars ulazi u Jarca u ponedeljak, pokazujući vam šta volite i prema čemu ste strastveni. Mlad Mesec vam pomaže da se vratite na put kojim želite da idete. Pripremite se da preuzmete više liderskih uloga tokom narednih nekoliko meseci — dajte sve od sebe da biste stigli do vrha.

Bik – promene za budućnost

Ovogodišnji Mlad Mesec u Strelcu odražava sav naporan rad koji ste uložili u poslednjih nekoliko godina. Mesec ove nedelje takođe izvlači na videlo vaš sistem podrške i možda ćete videti svoj krug prijateljstva u novom svetlu.

Proslavite sebe i svoja dostignuća. Prošlost vas je oblikovala, dajući vam snagu i hrabrost koju sada imate. Ali vaša prošlost vas ne definiše. Vi ste ovde da napravite promene koje želite za svoj budući put — nastavite da sanjate velike snove.



Blizanci – budite odgovorniji

Kako se približavamo sezoni Jarca, mlad Mesec ove nedelje vam pokazuje vrednost veza koje imate. Biće vam potrebne da vam pomognu da se snađete u odgovornostima koje vam Saturn u tranzitu Riba baca.

Sa Marsom koji je sada takođe u znaku Jarca, ovo je nedelja da budete odgovorniji za svoje postupke. Izvinite se i fokusirajte se na pomirenje ako je tranzit Marsa u Strelcu doneo sukob. Mlad Mesec vas podstiče da budete zreliji i prisutniji za ljude kojima ste potrebni.

Rak – volite sebe više

Mlad Mesec ove nedelje stavlja fokus na vašu evoluciju. Ovo je vaše vreme da se pokažete i pokažete sebi ljubav i strpljenje. Odvojite vreme za sebe radeći stvari u kojima uživate.

Šta ste naučili o sebi u poslednja tri meseca? Koje ste talente otkrili? Ovo su stvari koje treba da sebi postavite ove nedelje. Vaše rutine su važne tokom ovog vremena jer će vam pomoći da ostanete prizemljeni.

Lav – nedelja za istraživanje i učenje

Kao vatreni znak, poslednji mlad Mesec u Strelcu osvećuje vašu kreativnu energiju i ciljeve. Pohađajte besplatan kurs da biste poboljšali svoje veštine ili vodite dnevnik više. Ovo je nedelja za istraživanje i učenje novih stvari.

S druge strane, ova energija može doneti mogućnosti za istraživanje i otkrivanje novih stvari sa Merkurom takođe u Strelcu, što olakšava istraživanje i analizu novih koncepata.

Devica – jačate temelje za budućnost

Ovogodišnji poslednji mlad Mesec u Strelcu podiže vaše ciljeve i snove jer vas ova energija čini skoncentrisanijim na budućnost. Dok možda tražite pobede ove sezone Strelca, Mars je takođe u Jarcu, dajući vam zamah i energiju potrebnu za početak procesa planiranja. Mlad Mesec vam pomaže da vidite sve uspehe koje ste postigli ove godine i kako da ojačate svoje temelje.

Vaga – čeka vas liderska uloga

Ovo je tvoja nedelja da se pojačaš i preuzmeš liderske uloge. Tvoj vladar, Venera, je takođe u znaku Strelca, što te uverava dok stičeš više prijatelja svojom ljuskavošću. Ove nedelje izlaziš iz svoje ljušture, što te priprema za ono što sezona Jarca nudi sada kada i Mars ulazi u znak Jarca, dajući ti mnogo odgovornosti i otpornosti u narednim nedeljama.

Škorpija – optimisti ste

Sa mladim Mesecom u Strelcu ove nedelje, Škorpije, vaš sistem vrednosti je u prvom planu. Razmislite o svojim vezama iz prošlosti kako biste saznali koje kvalitete želite kod svog partnera u budućnosti. Oslobađate se onoga što vas je sputavalo, jer vam optimistična energija mladog Meseca pomaže da se oslobodite zamerki. Fokusirajte se na novi početak u svojoj vezi, ljubav i dozvolite joj da bude u vašem srcu.

Strelac – vreme istraživanja i učenja

Sada kada je Mars van vašeg znaka, stvari postaju mnogo jasnije. Mlad Mesec u vašem znaku čini ovu nedelju veličanstvenom sa Venerom i Merkurom u istom znaku. Možda ćete imati želju da se povežete sa ljudima ili putujete. Nove ideje cvetaju sa Merkurom u vašem znaku, a putovanja u lokalna mesta pomažu vam da otkrijete nove priče. Ovo je vreme za istraživanje i učenje o drugima. Ili se možete odlučiti da se fokusirate na istraživanje i čitanje.

Jarac – smireno, vreme je za diplomatiju

Pošto Mesec u Škorpiji i mlad Mesec u Strelcu stavljaju vaš fokus na vaše ciljeve i snove početkom nedelje, to postavlja ton za snažan tranzit Marsa u vašem znaku. Mars vas priprema za nova iskustva i potencijalne veze, tako da je vreme da se fokusirate na diplomatiju i da budete prisutniji za one kojima ste potrebni.

Pokušajte da ne dozvolite da vas bes savlada ove nedelje. Energija mladog Meseca vam pomaže da se više fokusirate na svoje emocije. Pronađite načine da ih oslobodite kroz vođenje dnevnika, meditaciju ili neki drugi smirujući hobi.

Vodolija – ne zaboravite svoje snove

Tokom mladog Meseca u Strelcu ove nedelje, zakunite sebi i obećajte da nećete izgubiti iz vida svoje ciljeve i snove. Mlad Mesec u ovom položaju donosi podršku ljudi koji nastavljaju da podstiču vaše ambicije. Pripremite se da upoznate mnogo istomišljenika tokom ove nedelje i tokom narednih šest meseci.

Ribe – težite nezavisnosti

Sa mladim Mesecom ove nedelje, vreme je da budete strpljiviji sa sobom i da se fokusirate na brigu o sebi. Sa Mesecom u ovom delu vaše karte, to je prosvetljujući period koji vas osnažuje. Mesec u Strelcu vas takođe podstiče da težite izvrsnosti, a sa Marsom u Jarcu, znate da je nebo granica.

Autor: S.M.