Zimski solsticij: Najkraći dan u godini menja energiju za Lavove, Jarčeve i Vodolije

Najkraći dan u godini donosi snažnu energetsku promenu – Lav, Jarac i Vodolija osetiće je najintenzivnije.

Zimski solsticij, najkraći dan u godini, stiže 21. decembra i sa sobom donosi snažnu energetsku promenu. Iako će njegov uticaj osetiti svi, astrolozi ističu da će tri horoskopska znaka doživeti njegove efekte najintenzivnije, piše Collective World.

Lav

Kako vašim znakom vlada Sunce, promene poput ekvinocija i solsticija na vas utiču jače nego na većinu. Manjak dnevnog svetla 21. decembra i smena godišnjih doba mogli bi značajno iscrpeti vašu energiju. Na najkraći dan u godini osetićete kako vas sustiže umor nakupljen tokom godine, što će vaš fokus preusmeriti na postizanje unutrašnje ravnoteže.

Primetićete snažnu želju za usporavanjem. Nemojte osećati krivicu ako sebi priuštite malo odmora i opuštanja. Ključno je da svoje blagostanje stavite na prvo mesto pre nego što nastupi praznični haos i stigne nova godina. Ovu potrebu za brigom o sebi dodatno pojačava ulazak Sunca u vašu šestu kuću blagostanja i rutine.

Obnovite svoje telo, um i duh. Uskoro će vas sezona Jarca motivisati i podstaći na nove izazove, stoga iskoristite ovo vreme da napunite baterije pre nego što se bacite na posao. Prizemljite se i pripremite pre nego što zaronite u svoje planove za 2026. godinu.

Jarac

Zimski solsticij označava početak vaše sezone. Sunce prelazi iz vaše dvanaeste kuće duhovnosti i završetaka u prvu kuću novih početaka, donoseći vam iznenadnu jasnoću i snažno samopouzdanje. Poželećete da istaknete svoju prisutnost i postanete autentičnija, osnažena verzija sebe. Osvrtanje na prošlost je završeno.

Promena godišnjih doba podstiče vas da prigrlite sve mogućnosti koje donosi godina pred vama, a sve o čemu ćete razmišljati jeste ono što sledi. Najkraći dan u godini idealno je vreme za promišljanje, posebno o vašem životnom putu i osobi kakva želite da postanete. Provedite dan razmišljajući o svojim željama i načinima na koje se želite ponovo definisati.

Postavite jasne namere za ono što želite da postignete u naredna tri meseca. Budite kristalno jasni oko svojih ličnih ciljeva za 2026. godinu, ali i dugoročnih težnji. Iskoristite ovaj nalet energije i inspiracije da prigrlite svoju svrhu. Jasno definisanje ciljeva prvi je korak ka njihovom ostvarenju.

Vodolija

Osetićete pojačanu želju za samoćom kako biste se ponovo povezali sa svojim unutrašnjim bićem. Sa promenom godišnjih doba, Sunce ulazi u vašu dvanaestu kuću duhovnosti i podsvesti. Kao poslednja kuća Zodijaka, ona upravlja završecima i isceljenjem.

Zimski solsticij donosi vam mirnije, introspektivno razdoblje. Razmišljaćete ne samo o godini na izmaku, već i o svojoj prošlosti. Na površinu bi mogle isplivati stare rane za koje ste mislili da su zaceljene ili ste se zavaravali da jesu. Nemojte potiskivati emocije koje se pojave, koliko god bile neprijatne ili intenzivne. Dozvoliti sebi da ih osetite prvi je korak ka konačnom isceljenju.

Dok preispitujete svoju prošlost, osetićete spremnost da odbacite stare obrasce i ostavite iza sebe sve što ste prerasli. Proces otpuštanja doneće vam i olakšanje i tugu, stoga budite nežni prema sebi. Napunite baterije i slušajte šta vam poručuju um, telo i duša. Takođe je važno da u ovom periodu obratite pažnju na svoje snove – oni bi vam mogli otkriti odgovore i nove ideje koje želite da sledite.

Autor: Dalibor Stankov