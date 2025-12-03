AKTUELNO

Društvo

Sledeće nedelje najmračniji dan u godini: Spremite se, TOTALNI MRAK u Srbiji biće pre 16 sati

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Deveti i deseti decembar 2025. godine ostaće upamćeni kao dani sa najranijim zalaskom sunca u toku ove godine! Iako najkraći dan, zimska kratkodnevnica, pada tek 21. decembra, građani će najmanje raspoložive dnevne svetlosti dobiti već sledeće sedmice.

Sledećeg utorka i srede, 9. i 10. decembra, mrak će početi da pada izuzetno rano. Prema proračunima, Sunce će nestati sa horizonta već u 15 časova, 57 minuta i 17 sekundi. Ovo znači da ćemo u tim danima imati najmanje dnevne svetlosti u toku ove zime.

Zašto najraniji zalazak prethodi najkraćem danu?

Iako se zimska kratkodnevnica, zvanično najkraći dan u godini, očekuje tek 21. decembra, najraniji zalazak sunca dešava se nešto ranije.

Ova pojava zbunjuje mnoge, ali objašnjenje leži u složenoj kombinaciji astronomskih faktora:

Nagib Zemljine ose: Nagib naše planete u odnosu na Sunce ključan je za smenu godišnjih doba.

Eliptični oblik putanje: Zemlja se kreće oko Sunca po elipsi, a ne po savršenom krugu, što utiče na njenu brzinu kretanja.
Ova dva faktora zajedno utiču na to kako se raspoređuju sati svetla i mraka u toku dana, zbog čega se najraniji zalazak Sunca i najkraći dan (mereno brojem sati dnevne svetlosti) ne poklapaju tačno.

Autor: Marija Radić

#Dan

#MRAK

#Noć

#kratkodnevnica

#zalazak sunca

