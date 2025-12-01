Najbolji mesec u 2025. godini biće im decembar, ovi znakovi napredovaće više nego ikad, vratiće svoj pravi život

Najbolji mesec u godini imaće Strelac, Jarac, Ovan, Blizanci i Rak. Ovih 5 horoskopskih znakova imaće najbolje horoskope celog meseca u decembru 2025. Napokon će se osećati osnaženo.

Decembar je za njih transformativan mesec koji im pomaže da napreduju u svom profesionalnom sektoru. Zatim, izgradiće bolje veze sa ljudima u svom životu i, što je najvažnije, da se vratiće se na pravi put.

Dobrota počinje sa punim Mesecom u Blizancima 4. decembra, što poboljšava komunikaciju. A sa direktnim Neptunom 10., preostali osećaji zbunjenosti i sumnje nestaju. Merkur se vraća u Strelca 11., pojačavajući temu zajedništva i umrežavanja.

15. Mars ulazi u Jarca. Ovo je odličan položaj za Mars, iako će se kasnije suočiti sa Jupiterom. Rad na ostvarivanju naših snova postaje lak sa mladim Mesecom u Strelcu 19. decembra. Sunce i Venera se pridružuju Marsu u Jarcu 21. i 24., respektivno.

Ovo je moćna i motivaciona energija koja ovim astrološkim znakovima daje najbolje horoskope tokom celog meseca, i osećaće se osnaženo nakon lekcija koje im najbolji mesec donosi.

1. Strelac – decembar vam je prosvetljujući

Decembar je prosvetljujući mesec koji vam pomaže da popravite pokidane veze, upoznate nove ljude i osećate se više usklađeno sa svojim ciljevima.

Na početku, pun Mesec u Blizancima u decembru otkriva delove vas koje ste možda ignorisali. Obnavljate odnos koji imate sa sobom pre nego što svoje srce predate drugom. Bilo koji odnosi iz prošlosti koji su vas možda ostavili ožiljcima više vas neće sputavati jer se osećate spremnim da krenete dalje od njih. Ostanite optimistični u pogledu budućnosti i ne držite se prošlosti.

Mlad Mesec u Strelcu 19. nastavlja ovu temu, pokazujući vam vašu moć dok vas sezona Strelca priprema za završna poglavlja ovog tranzita Saturna u Ribama. Ovo je vaše vreme da se obnovite i fokusirate na ono što biste želeli za sebe u budućnosti.

Neptun se direktno postavlja u znak Riba 10., pokazujući vam nove stvari koje se tiču doma i porodice. Mars se udaljava od vaše kuće veza 15., proširujući vaš fokus na očuvanje stabilnosti. Sunce ulazi u Jarca 21., a Venera sledi 24., pomažući vam da postignete finansijski uspeh kroz planiranje i postavljanje praktičnih ciljeva.

2. Jarac – motivacioni mesec

Ovo je motivacioni mesec za vas, Jarče, sa punim Mesecom u Blizancima koji vam rano pokazuje zašto je važno dobro sarađivati sa drugima i uspostaviti poverenje. Za one koji su fokusirani na profesionalni sektor, ovo je mesec za osvajanje i stvaranje trijumfalnih trenutaka, zato ne sumnjajte u sebe.

Neptun se direktno postavlja u Ribe 10., donoseći jasnoću vašem procesu razmišljanja. Ako ste iskusili blokadu pisanja, ovo je vreme da preduzmete akciju i nastavite sa pisanjem ili radite na uređivanju postojećeg projekta. Merkur koji ponovo ulazi u Strelca 11. vam pomaže, dajući vam nove perspektive i pomažući vam da se povežete sa svojom maštovitom stranom.

Sa Marsom u vašem znaku počev od 15., ovo je mesec kada ćete se fokusirati na ostvarivanje svojih snova. Mars u vašem znaku vas podstiče i govori vam da preuzmete kontrolu. A pošto Mars apsolutno napreduje u Jarcu, možete stvarati čuda.

Mlad Mesec u Strelcu 19. je vreme za opuštanje i smirenost. Ako se osećate iscrpljeno, budite blagi prema sebi. Vaše poglavlje počinje 21. sa Suncem koje ulazi u vaš znak. Venera takođe ulazi u vaš znak 24., donoseći ljubav, harmoniju i diplomatiju sa sobom.

3. Ovan – postajete smeliji da se vratite svom izvorištu

Sa energijom Strelca na početku meseca, krećete na divno putovanje da se ponovo povežete sa sobom. Kao vatreni znak, cenićete ovu energiju jer vam svima omogućava da pronađete svoju iskru i svoj glas dok vas sezona Strelca čini smelijim.

Merkur ponovo ulazi u Strelca 11., ponovo rasplamsavajući vašu ljubav prema učenju i istraživanju. Isticaćete se u akademskom sektoru jer su drugi zaokupljeni vašim procesom razmišljanja u ovom trenutku.

Mars ulazi u Jarca 15., donoseći dinamičnu energiju vašem karijernom sektoru. Iako ćete biti inspirisani da preuzmete mnogo posla, obavezno budite svesni svojih granica. Mlad Mesec u Strelcu 19. čini vas radoznalijim i motivisanijim da poboljšate svoje veštine. Posvećeni ste usavršavanju svog zanata, a to će biti ključno za vas tokom ovog meseca.

Sunce ulazi u Jarca 21. decembra, što predstavlja period zajedništva i mnogo boljeg razumevanja onih oko vas. Venera u Jarcu 24. decembra vas podstiče da delite odgovornosti sa drugima i dobijete podršku. Generalno, ovo je obećavajući, najbolji mesec za vaš rad.

4. Blizanci – dobra saradnja sa drugima

Najbolji mesec počinje punim Mesecom u vašem znaku koji ističe vaše uspehe u poslednjih šest meseci. Ako niste zadovoljni svojim napretkom, sezona Strelca je dobro vreme da posadite seme za narednih šest meseci. Dobra saradnja sa drugima i pronalaženje vremena potrebnog za sebe deo su lekcija koje vam ovaj decembar donosi.

Merkur ponovo ulazi u vaš sektor partnerstva 11. decembra, ovog puta olakšavajući preuzimanje kontrole nad bilo kojom situacijom koja donosi blokade. Vaša komunikacija je oštrija i iskrenija. Mlad Mesec u Strelcu 19. decembra ponovo osvetljava vaš sektor odnosa, pokazujući vam rast koji ste postigli i potencijalne ljude koje biste mogli da upoznate u narednih šest meseci. Nemojte hibernirati ove sezone – obavezno se družite.

Ako ste izgubili veru u ljubav, sezona Strelca vas čini vernikom. Bićete emocionalno ranjiviji, ali avanturista u vama će uživati u potencijalnim ljubavnim pričama koje ova energija može doneti. 21. Sunce ulazi u Jarca, prosvetljujući vas i pomažući vam da se oslobodite prošlosti. Venera ulazi u Jarca 24., jačajući vaš oklop. Dajte prioritet isceljenju i pronađite svoj glas.

5. Rak – čuvate harmoniju i stabilnost

Počev od 15. decembra, Mars u Jarcu donosi dramu u vaš sektor odnosa, podsećajući vas da se fokusirate na očuvanje harmonije i stabilnosti. Dobar rad sa drugima može biti izazovan i sa Marsom u ovom delu vašeg horoskopa, ali ovo će biti vredna lekcija za vas koja zaključuje priču iz vremena kada je Mars bio u vašem znaku ranije ove godine.

Imate alate i razumevanje da napravite snažne promene koje želite ovog meseca. Nemojte biti otporni prema drugima. Umesto toga, slušajte ih i ponudite im podršku. Vaš romantični život cveta kada Sunce uđe u Jarca 21. Kada Venera uđe u Jarca 24., to će vas učiniti saosećajnijim i razumevajućim prema drugima. Vaša empatija bi vam mogla pomoći u karijeri ili akademskoj oblasti jer će vam drugi verovati, što će vam olakšati da budete stub nade za vaše prijatelje, kolege, pa čak i članove porodice.

Decembar odražava akumulaciju lekcija koje ste izdržali tokom godine, a sada kada imate Jupiter u svom znaku, stvari deluju mnogo lakše. Tokom sezone Jarca otkrivate nove talente, kada upoznajete nove ljude i ponovo verujete u sebe.

Autor: D.Bošković