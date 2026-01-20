AKTUELNO

Domaći

SVE JE PREVIŠE BOLESNO, ČEDA SE POTRESAO! Oglasio se Aca Kos nakon HAPŠENJA: Otkrio šta je noćas radio u policiji sa policajcima i zašto je HITNO završio kod sudije!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Aleksandar Aca Kos, javnosti poznat kao najbliži saradnik i prijatelj lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, oglasio se nakon medijske bombe o njegovom hapšenju.

U svojoj emotivnoj ispovesti na Instagramu, Kos je do detalja opisao šta se zapravo desilo, optužujući medije za "lavinu besmislica".

On je potvrdio da je noć proveo u policiji, ali tvrdi da razlog nije nikakav kriminalni skandal, već birokratski problem.

Noć u stanici: Autogrami, selfiji i kafa sa policijom

Kos tvrdi da je zaustavljen u rutinskoj kontroli, a da je problem nastao zbog "pasivizirane adrese".

- Žao mi je ako ću nekom novinaru pokvariti reputaciju, ali sve što je napisano je toliko šokantno da su i policajci koji su sa mnom pili kafu bili potpuno zatečeni. Sistem je izbacio da mi je adresa pasivizirana. Morao sam da sačekam jutro da sud počne da radi, pa sam noć proveo družeći se sa policijom, praveći selfije i deleći autograme u stanici - napisao je Kos.

"Sve ovo trpim zbog Čede i njegove dece"

Vidno revoltiran zbog tekstova koji su preplavili portale dok je on, kako kaže, pio kafu sa sudijom, Kos je uputio oštru poruku javnosti.

- Moja i Čedina porodica su se potresli. Živim kao i on - ne odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zato što imam divnog prijatelja Čedomira. On u meni ima druga koji će uvek sve učiniti za naše prijateljstvo - poručio je Aleksandar Kos.

On je dodao da je odmah nakon plaćanja prekršajne kazne otišao na kafu sa Jovanovićem, dok su ga "desetine reportera tražile na drugoj strani grada".

Autor: Dalibor Stankov

#Aca Kos Instagram

#Hapšenje

#LDP

#Policija

#Skandal

#aleksandar kos

#vesti dana

#Čedomir Jovanović

POVEZANE VESTI

Hronika

OVO SU SVI DETALJI PRIVOĐENJA Aleksandra Kosa: Policija mu skinula tablice zbog registracije, a evo šta je usledilo

Domaći

Izlazi Čeda s ogromnim buketom cveća... Aca Kos reagovao na priču o cimeru, pa priznao da li je zaljubljen

Domaći

ČEDU PUNO POZDRAVI: Aca Kos objavio poruke koje mu stižu za političara (FOTO)

Domaći

REKLI SU DA SAM NEZAKONITO U STANU: Prva izjava Aleksandra Kosa nakon dolaska policije i izvršitelja: Progovorio o detaljima drame ispred zgrade

Hronika

OSUĐEN ALEKSANDAR KOS: Prijatelju Čede Jovanovića sledi ovolika kazna

Politika

ČEDA JOVANOVIĆ OBJAVIO SLIKU SA NOSILA: Vezan pojasevima, poslao jaku poruku: Odustaćemo nikad! (FOTO)