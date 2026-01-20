SVE JE PREVIŠE BOLESNO, ČEDA SE POTRESAO! Oglasio se Aca Kos nakon HAPŠENJA: Otkrio šta je noćas radio u policiji sa policajcima i zašto je HITNO završio kod sudije!

Aleksandar Aca Kos, javnosti poznat kao najbliži saradnik i prijatelj lidera LDP-a Čedomira Jovanovića, oglasio se nakon medijske bombe o njegovom hapšenju.

U svojoj emotivnoj ispovesti na Instagramu, Kos je do detalja opisao šta se zapravo desilo, optužujući medije za "lavinu besmislica".

On je potvrdio da je noć proveo u policiji, ali tvrdi da razlog nije nikakav kriminalni skandal, već birokratski problem.

Noć u stanici: Autogrami, selfiji i kafa sa policijom

Kos tvrdi da je zaustavljen u rutinskoj kontroli, a da je problem nastao zbog "pasivizirane adrese".

- Žao mi je ako ću nekom novinaru pokvariti reputaciju, ali sve što je napisano je toliko šokantno da su i policajci koji su sa mnom pili kafu bili potpuno zatečeni. Sistem je izbacio da mi je adresa pasivizirana. Morao sam da sačekam jutro da sud počne da radi, pa sam noć proveo družeći se sa policijom, praveći selfije i deleći autograme u stanici - napisao je Kos.

"Sve ovo trpim zbog Čede i njegove dece"

Vidno revoltiran zbog tekstova koji su preplavili portale dok je on, kako kaže, pio kafu sa sudijom, Kos je uputio oštru poruku javnosti.

- Moja i Čedina porodica su se potresli. Živim kao i on - ne odustajemo nikad, ali previše je bolesno sve što mi se dešava samo zato što imam divnog prijatelja Čedomira. On u meni ima druga koji će uvek sve učiniti za naše prijateljstvo - poručio je Aleksandar Kos.

On je dodao da je odmah nakon plaćanja prekršajne kazne otišao na kafu sa Jovanovićem, dok su ga "desetine reportera tražile na drugoj strani grada".

Autor: Dalibor Stankov