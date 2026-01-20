POSLE JOVANJDANA SLAVIMO JEDAN OD NAJLEPŠIH PRAZNIKA: Zaštitnik je prijatelja, a ovaj gest danas OBAVEZNO treba da uradite!

Srpska pravoslavna crkva i vernici 22. januara obeležavaju praznik posvećen Svetom mučeniku Polievktu. Iako možda nije poznat kao velike slave, ovaj svetac je simbol hrabrosti i, iznad svega, neraskidivog prijateljstva koje ni smrt ne može da prekine.

Priča o njemu i njegovom prijatelju Nearhu i danas, nakon toliko vekova, topi i najtvrđa srca.

Priča koja je promenila istoriju Jermenije

Sve se dešavalo u 3. veku, kada su hrišćani bili surovo progonjeni. Polievkt je imao najboljeg druga Nearha, koji je bio hrišćanin. Kada je stigla naredba o progonu, Nearh se spremao za smrt, ali ga je bolelo što njegov prijatelj još nije kršten.

Tada se Polievktu desio neverovatan preokret - obećao je drugu da će se krstiti iz čiste ljubavi i poštovanja. Imao je san u kojem mu je Bog obukao presjajno odelo, nakon čega je Polievkt izašao na trg, pocepao carevu zapovest o progonu i polupao idole.

"Spasavaj se, druže moj!"

Kada su ga izveli na gubilište, Polievkt je u masi video svog prijatelja Nearha i povikao mu legendarne reči:

Spasavaj se, dragi moj druže! Seti se zaveta ljubavi među nama utvrđenoga! -

To je bio njihov poslednji susret na zemlji, ali su oba ostala upamćena kao simboli vernosti.

ŠTA SE RADI NA OVAJ PRAZNIK:

Obnova prijateljstva: Veruje se da je ovo idealan dan da se pomirite sa nekim sa kim ste u zavadi.

Mali gest pažnje: Ne trebaju vam skupi pokloni. Dovoljno je da pozovete prijatelja, pošaljete poruku "tu sam" ili izađete na kafu.

Bratimljenje: U narodu je ostalo verovanje da su prijateljstva sklopljena ili učvršćena na ovaj dan pod zaštitom samog svetitelja.

Molitva za bližnje: Izgovorite kratku molitvu za zdravlje i sreću vaših drugova i onih koji su uvek bili uz vas.

ZAŠTO JE OVAJ GEST VAŽAN:

U današnje brzo vreme često zaboravljamo na ljude koji su nam bitni. Sveti Polievkt nas podseća da je pravo prijateljstvo krhko i da ga treba negovati svakodnevno. Zato, ne čekajte sutra - javite se onome ko vam nedostaje baš danas.

Autor: Dalibor Stankov