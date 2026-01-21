RHMZ NAJAVLJUJE POTPUNI OBRT! Nakon otopljenja vraća se ZIMA, vejaće od ovog datuma!

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u Srbiji se do 25. januara očekuju slabe padavine, a zatim i više snega i kiše na jugu i jugoistoku Srbije.Košava koja duva od kraja prošle sedmice, u Pomoravlju i Podunavlju biće najjača za dane vikenda.

- Danas slab i umeren mraz, a na pojedinim lokalitetima magla i niska oblačnost, uglavnom u Podrinju i u Timočkoj Krajini. U toku dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno uz sunčane intervale, samo će na jugu zemlјe biti pretežno oblačno, u nižim predelima sa lokalnom pojavom slabih kratkotrajnih padavina na granici kiše i snega, a u brdsko-planinskim oblastima uz provejavanje slabog snega - najavio je RHMZ i dodao:

- Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južni i jugoistočni, a u donjem Podunavlјu kratkotrajno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -9 do -2, a najviša od -1 do sedam stepeni Celzijusovih. U toku noći slabe padavine kratkotrajno se očekuju i u zapadnim i centralnim delovima Srbije, a u oblasti padavina savetuje se oprez zbog poledice (zaleđivanja mokrih površina).

Otopljenje u drugoj polovini sedmice

Prema najavi meteorologa u drugom delu sedmice postepeno slablјenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevnih temperatura.

- Padavine će u većini regiona biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.

- Više padavina očekuje se od 25. januara na jugu i jugoistoku Srbije. U Pomoravlјu i Podunavlјu košava će biti najjača za dane vikenda, a vetar će početkom sledeće sedmice oslabiti i biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

RHMZ je juče objavio i hidološko upozorenje.

- Na Tisi kod Novog Bečeja osmotren je ledostaj na 30 odsto širine rečnog korita. Pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na 10 do 20 odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva se očekuje od 21. do 23. januara. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Autor: A.A.