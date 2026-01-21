AKTUELNO

Društvo

Štand Ekspa i Turističke organizacije Srbije u fokusu pažnje na FITUR-u 2026

Izvor: Pink.rs, Foto: Turistička organizacija Srbije ||

Ekspo 2027 Beograd i Turistička organizacija Srbije predstavljaju se na jednom od najznačajnijih svetskih sajmova turizma – FITUR 2026, koji se održava od 21. do 25. januara u Madridu, kroz nastup koji već od prvog dana privlači izuzetnu pažnju posetilaca i profesionalne javnosti.

Zajednički štand Ekspa 2027 Beograd i Turističke organizacije Srbije osmišljen je kao dinamično mesto susreta, razgovora i interakcije, koje na savremen i pristupačan način predstavlja Srbiju kao budućeg domaćina najvećeg globalnog događaja 2027. godine, ali i kao atraktivnu i raznovrsnu turističku destinaciju.

Posetioci imaju priliku da se bliže upoznaju sa istorijom učešća Srbije na svetskim i specijalizovanim izložbama, kao i sa doprinosima srpskih velikana, poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina, koji su svoje inovacije predstavljali svetskoj javnosti upravo na Ekspo izložbama.

Foto: Turistička organizacija Srbije

Istovremeno, kroz vizuelno upečatljiv i sadržajno bogat pristup, predstavljeni su i ključni turistički potencijali Srbije, uključujući Taru, Đavolju varoš, meandre Uvca, Golubac i druge prirodne i kulturne znamenitosti.

Foto: Turistička organizacija Srbije

Tokom trajanja sajma, posetiocima će, uz predstavljanje Srbije kao sve atraktivnije turističke destinacije, biti dostupne interaktivne aktivacije na štandu, osmišljene u duhu teme Ekspa 2027 „Igraj za čovečanstvo“. Kroz „zid igre“, posvećen evoluciji tradicionalne igre između dve vatre, kao i virtuelnu posetu budućem kompleksu Ekspa 2027 Beograd putem VR tehnologije, posetioci imaju priliku da dožive temu i viziju izložbe. Pored toga, kroz aktivaciju „Obećanje sebi za 2027. godinu“, posetioci će imati priliku da napišu lične poruke, koje će im biti dostavljene uoči početka Ekspa 2027.

Sa očekivanim učešćem najmanje 156 zemalja, više od 155.000 profesionalnih učesnika iz globalnog turističkog sektora i oko 100.000 posetilaca, FITUR 2026 predstavlja jednu od ključnih svetskih platformi za predstavljanje budućih velikih međunarodnih događaja. Upravo u tom kontekstu, posetioci i učesnici sajma imaju priliku da već danas upoznaju zemlju koja će 2027. godine biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo u Beogradu – mestu na kojem će se svet okupiti u znaku igre, inovacija i međunarodne saradnje.

#Ekspo 2027

#FITUR

#Turistička organizacija Srbije

POVEZANE VESTI

Društvo

TOS PROMOVIŠE TURIZAM SRBIJE NA PRESTIŽNOM SAJMU U LONDONU: Labović i Memić istakli značaj kulturno-istorijskog nasleđa i izložbe “Expo 2027”

Društvo

TURISTIČKA PONUDA SRBIJE NA PRESTIŽNOM SAJMU U LONDONU: Labović: Broj stranih turista značajno raste, a ovo je šansa da brojke budu još impozantnije

Društvo

POZNATI INFLUENSERI IZ ITALIJE I FRANCUSKE U POSETI SRBIJI: Saradnja TOS-a i Mišelinа potvrda strateške orijentacije zemlje kao turističke destinacije

Društvo

TOS NA ČETVRTOJ VINSKOJ VIZIJI: Zajednička turistička i gastronomska ponuda Srbije, Severne Makedonije i Albanije privukla veliku pažnju posetilaca (F

Politika

Ekspo 2027 poziva autore da dostave vizuelna rešenja uniformi koje će videti ceo svet

Društvo

Severna Makedonija potvrdila učešće na EXPO 2027: Zemlja bogate istorije, prirode i kulture