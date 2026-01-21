Štand Ekspa i Turističke organizacije Srbije u fokusu pažnje na FITUR-u 2026

Ekspo 2027 Beograd i Turistička organizacija Srbije predstavljaju se na jednom od najznačajnijih svetskih sajmova turizma – FITUR 2026, koji se održava od 21. do 25. januara u Madridu, kroz nastup koji već od prvog dana privlači izuzetnu pažnju posetilaca i profesionalne javnosti.

Zajednički štand Ekspa 2027 Beograd i Turističke organizacije Srbije osmišljen je kao dinamično mesto susreta, razgovora i interakcije, koje na savremen i pristupačan način predstavlja Srbiju kao budućeg domaćina najvećeg globalnog događaja 2027. godine, ali i kao atraktivnu i raznovrsnu turističku destinaciju.

Posetioci imaju priliku da se bliže upoznaju sa istorijom učešća Srbije na svetskim i specijalizovanim izložbama, kao i sa doprinosima srpskih velikana, poput Nikole Tesle i Mihajla Pupina, koji su svoje inovacije predstavljali svetskoj javnosti upravo na Ekspo izložbama.

Istovremeno, kroz vizuelno upečatljiv i sadržajno bogat pristup, predstavljeni su i ključni turistički potencijali Srbije, uključujući Taru, Đavolju varoš, meandre Uvca, Golubac i druge prirodne i kulturne znamenitosti.

Tokom trajanja sajma, posetiocima će, uz predstavljanje Srbije kao sve atraktivnije turističke destinacije, biti dostupne interaktivne aktivacije na štandu, osmišljene u duhu teme Ekspa 2027 „Igraj za čovečanstvo“. Kroz „zid igre“, posvećen evoluciji tradicionalne igre između dve vatre, kao i virtuelnu posetu budućem kompleksu Ekspa 2027 Beograd putem VR tehnologije, posetioci imaju priliku da dožive temu i viziju izložbe. Pored toga, kroz aktivaciju „Obećanje sebi za 2027. godinu“, posetioci će imati priliku da napišu lične poruke, koje će im biti dostavljene uoči početka Ekspa 2027.

Sa očekivanim učešćem najmanje 156 zemalja, više od 155.000 profesionalnih učesnika iz globalnog turističkog sektora i oko 100.000 posetilaca, FITUR 2026 predstavlja jednu od ključnih svetskih platformi za predstavljanje budućih velikih međunarodnih događaja. Upravo u tom kontekstu, posetioci i učesnici sajma imaju priliku da već danas upoznaju zemlju koja će 2027. godine biti domaćin specijalizovane izložbe Ekspo u Beogradu – mestu na kojem će se svet okupiti u znaku igre, inovacija i međunarodne saradnje.