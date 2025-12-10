AKTUELNO

Politika

Ekspo 2027 poziva autore da dostave vizuelna rešenja uniformi koje će videti ceo svet

Izvor: Pink.rs, Foto: printscreen ||

Ekspo 2027 Beograd objavljuje poziv za domaće autore da učestvuju u kreiranju zvaničnih uniformi za volontere i zaposlene na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koja će u Srbiju dovesti više od 130 zemalja učesnica i milione posetilaca iz celog sveta.

Uniforme, kao jedan od najvidljivijih simbola Ekspo izložbi, biće prepoznatljiv vizuelni potpis Srbije kao zemlje domaćina i teme „Igraj za čovečanstvo“. S tim u vezi, traže se rešenja koja će odražavati energiju igre i pokreta, osećaj optimizma i otvorenosti, ali i savremeni duh i kulturni identitet Srbije.

Ovaj poziv predstavlja priliku da domaći autori pokažu svoj puni kreativni potencijal i doprinesu izgledu koji će Srbija predstaviti svetu. Na poziv mogu da odgovore kako profesionalni modni dizajneri i mladi kreatori, tako i studenti umetničkih i modnih škola i svi oni koji žele da ponude svež, inovativan pristup.

Autor: S.M.

#Beograd

#Ekspo 2027

#Zaposleni

#posetioci

#volonteri

POVEZANE VESTI

Politika

Sada je zvanično: Gruzija potvrdila učešće na izložbi Ekspo 2027. u Beogradu

Politika

'RADOVI TEKU PLANIRANOM DINAMIKOM' Borovčanin: Polovinom 2025. počeće potpisivanje ugovora sa zemljama učesnicama Ekspo izložbe

Društvo

ODLIČNA VEST ZA SRBIJU! Jedna od najstarijih država sveta stiže na Ekspo 2027 Beograd

Politika

Borovčanin : Ulažemo 1.29 milijardi evra u program i organizaciju 'EXPO' očekujemo 4 miliona posetilaca

Politika

Republika Malavi zvanično potvrdila učešće na Ekspo 2027

Društvo

LEPE VESTI! Burkina Faso potvrdila učešće na Ekspo 2027 Beograd