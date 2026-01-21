OD PRVOG FEBRUARA KREĆE 'LEDARA': Prvo nam stiže topla košava, a onda se otvaraju 'bečka vrata'

Vremenska prognoza Ivana Ristića ukazuje na postepenu promenu vremena i dolazak toplijeg vazduha sa zapada u narednom periodu. Ipak, od 1. februara mogla bi se otvoriti "bečka vrata" i ponovo doneti zahlađenje.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da sibirski anticiklon koji je izazvao jake jutarnje mrazeve i hladnoću od juče slabi. Tokom njegovog povlačenja, popuštaju mraz i hladna košava.

- Krajem nedelje nas ponovo očekuje košava u pojačanju, ali ovaj put će biti topla, a ne hladna. Najviša temperatura do kraja nedelje u postepenom porastu tako da će se od petka kretati ponovo izmedju 5 i 10 stepeni - najavio je meteorolog Ristić.

- Sledeća nedelja je prava enigma, biće u svakom slučaju promenljivo. Očekuju se sve vrste padavina, temperatura po nekim modelima će postepeno rasti po nekim preći u zimske, ostaje još malo da sačekamo za definitivnu prognozu - napominje Ristić, prenosi Blic.

Početak februara - redak fenomen

Ivan Ristić je otkrio da od 1. februara Srbiju očekuje izuzetno retka vremenska pojava, takozvani antivrtlog.

On će blokirati zapadne vetrove sa Atlantika i omogućiti prodor hladnog vazduha sa severa.

- Sibir slabi, ali se pripremamo za "bečka vrata". Prvo nas krajem januara sve do početka očekuje osetnije otopljenje, a onda i novo zahlađenje - zaključio je Ristić.

Autor: D.Bošković