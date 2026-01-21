AKTUELNO

Društvo

OD PRVOG FEBRUARA KREĆE 'LEDARA': Prvo nam stiže topla košava, a onda se otvaraju 'bečka vrata'

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Vremenska prognoza Ivana Ristića ukazuje na postepenu promenu vremena i dolazak toplijeg vazduha sa zapada u narednom periodu. Ipak, od 1. februara mogla bi se otvoriti "bečka vrata" i ponovo doneti zahlađenje.

Meteorolog Ivan Ristić ističe da sibirski anticiklon koji je izazvao jake jutarnje mrazeve i hladnoću od juče slabi. Tokom njegovog povlačenja, popuštaju mraz i hladna košava.

- Krajem nedelje nas ponovo očekuje košava u pojačanju, ali ovaj put će biti topla, a ne hladna. Najviša temperatura do kraja nedelje u postepenom porastu tako da će se od petka kretati ponovo izmedju 5 i 10 stepeni - najavio je meteorolog Ristić.

- Sledeća nedelja je prava enigma, biće u svakom slučaju promenljivo. Očekuju se sve vrste padavina, temperatura po nekim modelima će postepeno rasti po nekim preći u zimske, ostaje još malo da sačekamo za definitivnu prognozu - napominje Ristić, prenosi Blic.

Početak februara - redak fenomen

Ivan Ristić je otkrio da od 1. februara Srbiju očekuje izuzetno retka vremenska pojava, takozvani antivrtlog.

On će blokirati zapadne vetrove sa Atlantika i omogućiti prodor hladnog vazduha sa severa.

- Sibir slabi, ali se pripremamo za "bečka vrata". Prvo nas krajem januara sve do početka očekuje osetnije otopljenje, a onda i novo zahlađenje - zaključio je Ristić.

Autor: D.Bošković

#1. februar

#bečka vrata

#ledara

#topla kosava

POVEZANE VESTI

Društvo

Ponovo se otvaraju 'bečka vrata'! Stiže ledeni polarni vrtlog: Ovog datuma se vraća oštra zima!

Društvo

ULAZMO NA 'BEČKA VRATA' Meteorolog Ivan Ristić najavljuje pik vrelog talasa od ovog datuma: Stiže osveženje, pa ulazimo u najtopliji deo leta

Društvo

Otvaraju se 'Bečka vrata' Dolaze pljuskovi, zahlađenje i GRAD! Izdato upozorenje, evo šta nas očekuje u narednim danima!

Društvo

TAČNO OVOG DATUMA OTVARAJU SE BEČKA VRATA: Temperatura ide i u minus, imaćemo pljuskove snega, a evo šta nas čeka za Uskrs

Društvo

STIŽE NAM LEDENI FRONT! Detaljna prognoza za prve dane 2026, evo kada će padati PRAVI SNEG

Društvo

NOVI TEMPERATURNI ŠOK! Poznato kada stiže HLADAN VAZDUH kroz Bečka vrata - ovo je prognoza za prve dane jeseni