Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu i Poverenik za informacije od javnog značaja potpisali Sporazum o saradnji u oblasti pristupa informacijama i zaštite podataka!

Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić sastala se danas sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milanom Marinovićem i tom prilikom potpisali su sporazum o saradnji ove dve institucije.

Ugovorom o saradnji uspostavlja okvir za zajedničko planiranje i realizaciju obuka u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.

Foto: Privatna arhiva

Direktorka NAJU Marina Dražić izrazila je zadovoljstvo što će se
saradnja realizovati kroz razmenu stručnih resursa, ali i angažovanje akreditovanih predavača obe institucije.

Dogovorene obuke namenjene su zaposlenima u državnim organima, organima lokalne samouprave, drugim institucijama javnog sektora, ali i ostalim pravnim i fizičkim licima.

Foto: Privatna arhiva

Pored obuka, sporazum predviđa i zajednički rad na razvoju specijalističkih programa, sprovođenje i podršku istraživanjima i analizama, kao i razmenu stručnih i naučnih saznanja u navedenim oblastima, što je od izuzetnog značaja za unapređenje efikasnosti različitih organa uprave,
kao i samih službenika, naglasila je Dražić.

Poverenik Marinović izrazio je zadovoljstvo što se sporazumom predviđa i organizacija stručnih skupova i foruma, saradnja sa naučno-obrazovnim institucijama, kao i realizacija radionica namenjenih lokalnim zajednicama.

Foto: Privatna arhiva

Ova saradnja predstavlja važan korak ka jačanju i unapređenju primene propisa u oblasti prava javnosti na informacije i zaštite podataka o ličnosti, zaključili su Dražić i Marinović.

