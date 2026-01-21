Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić sastala se danas sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milanom Marinovićem i tom prilikom potpisali su sporazum o saradnji ove dve institucije.
Ugovorom o saradnji uspostavlja okvir za zajedničko planiranje i realizaciju obuka u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.
Direktorka NAJU Marina Dražić izrazila je zadovoljstvo što će se
saradnja realizovati kroz razmenu stručnih resursa, ali i angažovanje akreditovanih predavača obe institucije.
Dogovorene obuke namenjene su zaposlenima u državnim organima, organima lokalne samouprave, drugim institucijama javnog sektora, ali i ostalim pravnim i fizičkim licima.
Pored obuka, sporazum predviđa i zajednički rad na razvoju specijalističkih programa, sprovođenje i podršku istraživanjima i analizama, kao i razmenu stručnih i naučnih saznanja u navedenim oblastima, što je od izuzetnog značaja za unapređenje efikasnosti različitih organa uprave,
kao i samih službenika, naglasila je Dražić.
Poverenik Marinović izrazio je zadovoljstvo što se sporazumom predviđa i organizacija stručnih skupova i foruma, saradnja sa naučno-obrazovnim institucijama, kao i realizacija radionica namenjenih lokalnim zajednicama.
Ova saradnja predstavlja važan korak ka jačanju i unapređenju primene propisa u oblasti prava javnosti na informacije i zaštite podataka o ličnosti, zaključili su Dražić i Marinović.