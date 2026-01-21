Ministar Dačić sutra predsedava vanrednom sednicom Republičkog štaba za vanredne situacije: O hidrološkoj i meteorološkoj situaciji u Srbiji!

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, komandant Republičkog štaba za vanredne situacije predsedavaće sutra, 22. januara 2026. godine, sednicom ovog štaba.

Kako se navodi u saopštenju, sednica je zakazana sa početkom u 11 časova u Palati Srbija.

Na sednici će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

Autor: Jovana Nerić