Ministar Dačić sutra predsedava vanrednom sednicom Republičkog štaba za vanredne situacije: O hidrološkoj i meteorološkoj situaciji u Srbiji!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takođe, biće reči i o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, komandant Republičkog štaba za vanredne situacije predsedavaće sutra, 22. januara 2026. godine, sednicom ovog štaba.

Kako se navodi u saopštenju, sednica je zakazana sa početkom u 11 časova u Palati Srbija.

Na sednici će biti razmatrana aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

Autor: Jovana Nerić

