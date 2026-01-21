Oglasio se NIS: Veoma bitna vest za građane Srbije!

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je danas da je nastavila sa ulaganjem u razvoj i modernizaciju maloprodajne mreže i u 2025. godini, uprkos izazovnim okolnostima koje su obeležile poslovanje u prethodnom periodu.

Kako je objavljeno na sajtu te kompanije, tokom prošle godine pušteno je u rad ukupno šest NIS Petrol benzinskih stanica širom Srbije, od kojih je pet objekata u potpunosti modernizovano, dok je izgrađena jedna benzinska stanica, čime je dodatno unapređena dostupnost maloprodajnih objekata NIS-a i dodatno poboljšan kvalitet potrošačkih usluga na lokacijama modernizovanih objekata.

Modernizovane benzinske stanice puštene su u rad u Svrljigu, Mrčajevcima, Kraljevu (Kraljevo 1), Kuli i na Aerodromu Surčin, dok je novi maloprodajni objekat otvoren u Majdanpeku (Majdanpek 2).

Precizira se da su projekti rekonstrukcije obuhvatili primenu savremenih tehničkih rešenja i unapređenje infrastrukture, uz poštovanje najstrožijih bezbednosnih i ekoloških standarda.

U NIS-u ističu da je na ovaj način dodatno unapređena dostupnost maloprodajnih objekata NIS-a i dodatno poboljšan kvalitet potrošačkih usluga na lokacijama modernizovanih objekata.

"Kontinuiranim ulaganjima u razvoj maloprodajne mreže, uprkos poslovanju u izuzetno složenim okolnostima, kompanija NIS potvrđuje svoju posvećenost strateškim prioritetima, o čemu svedoči i činjenica da je samo u poslednjih pet godina NIS u ovaj segment uložio 57,6 miliona evra", navodi NIS.

Istovremeno, kako se dodaje, NIS je na ovaj način želeo da iskaže zahvalnost potrošačima koji su ostali verni kompaniji i u uslovima otežanog poslovanja.

