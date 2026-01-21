JEDAN OBIČAJ IMA POSEBNO ZNAČENJE: Sutra je praznik Svetog mučenika Polievkta

Sutra, prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, obeležava se praznik posvećen Svetom mučeniku Polievktu, svetitelju iz 3. veka čija priča i danas zvuči snažno, tiho i potresno. Nije to praznik velikih litija ni raskošnih trpeza, već dan koji u središte stavlja nešto što često uzimamo zdravo za gotovo, vernost, prijateljstvo i spremnost da se zbog ljubavi učini ono najteže.

Crkveno predanje beleži da je jermenska zemlja vekovima bila natopljena krvlju hrišćana, ali da je prva krv prolivena za Hrista na tom tlu bila upravo krv Svetog Polievkta. Njegova životna priča ostala je zapamćena ne samo po mučeništvu, već po snazi bratske veze koja je promenila sudbinu dva čoveka.

Prijateljstvo koje menja život

Polievkt je imao najboljeg prijatelja po imenu Nearh, hrišćanina čvrste vere. Za razliku od njega, Polievkt nije bio kršten, niti se naročito zanimao za duhovne teme. Bio je mlad, okrenut ovozemaljskim radostima i lagodnom životu. Sve se, međutim, menja u vreme strašnih progona hrišćana za vladavine cara Valerijana.

Nearh je znao da mu se bliži smrt. Prema predanju, nije se bojao kraja, već ga je mučila jedna misao, što nije uspeo da svom prijatelju približi veru u Hrista. Ta briga, iskrena i tiha, duboko je potresla Polievkta. Kada je shvatio da Nearh, uprkos smrti koja mu preti, misli samo na spasenje svog prijatelja, Polievkt mu je obećao da će se krstiti.

To obećanje postalo je prelomna tačka njegovog života.

Znak koji se ne ignoriše

Predanje kaže da se Polievktu u snu javio Bog, koji je sa njega skinuo staro odelo i obukao ga u novo, presjajno, i postavio ga na krilatog konja. Polievkt je to shvatio kao jasan poziv da više nema skrivanja.

Izašao je pred narod, javno iscepao carevu zapovest o progonu hrišćana i porušio mnogobožačke kipove. Zbog toga je uhapšen i osuđen na smrt. Kada je izveden na gubilište, u masi je ugledao Nearha i, prema predanju, viknuo mu reči koje su ostale upamćene:

- Spasavaj se, dragi moj druže! Seti se zaveta ljubavi među nama utvrđenoga!

Nearh je kasnije takođe postradao kao mučenik i proglašen je svetiteljem. Njegov praznik obeležava se nekoliko meseci kasnije, ali njihova priča ostaje neraskidiva.

Običaj koji se i danas poštuje

Sveti mučenik Polievkt smatra se zaštitnikom iskrenog prijateljstva i bratske ljubavi. Upravo zato se veruje da sutra treba učiniti jedan jednostavan, ali važan gest, setiti se ljudi do kojih vam je stalo.

U narodu je ostao običaj da se na ovaj dan prijatelji brate, ili makar daruju sitnim znakom pažnje. Nije važno da li je to poklon, poruka, poziv ili zajednička kafa. Važno je da se veza potvrdi, baš kao što su to činili Polievkt i Nearh.

Sutra, zato, pozovite prijatelje. Javite se onima koje možda dugo niste čuli. Odvojite vreme. Jer ovaj praznik ne govori o velikim rečima, već o malim gestovima koji imaju snagu da menjaju živote.

Autor: Iva Besarabić