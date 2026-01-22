'BEBA JE IZGUBILA SVEST ČIM JE POPILA TEČNOST IZ FLAŠICE' Najnoviji detalji trovanja deteta u vrtiću u Blacu, policija i tužilaštvo rade na slučaju!

Dete staro 18 meseci prevezeno je u UKC Niš i njegovo stanje je trenutno stabilno.

Prema poslednjim infrmacijama , osamnaestomesečna beba koja se jutros otrovala kada je iz flašice popila tečnost, hitno je prebačena u niški Klinički centar zbog trovanja i nalazi se u stabilnom stanju.

U isto vreme, nadležni ispituju okolnosti koje su doele do trovanja, a prema nezvaničnim informacijama, najverovatnije je pre dolaska u vrtić "Naša radost", baka deteta slučajno umesto vode u flašicu sipala medicinski benzin.

- Danas u 9.45 časova dete rođeno 2024. godine dovezeno je kolima Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Blace, u pratnji lekara i medicinske sestre. Prema navodima, dete je u vrtiću iznenada izgubilo svest nakon uzimanja tečnosti iz flašice koju je ponelo od kuće. Nakon obavljenog pregleda, sprovedene dijagnostike i primljene terapije koju je ordinirao pedijatar u Opštoj bolnici Prokuplje, dete je upućeno na dalje lečenje u Kliniku za pedijatriju UKC Niš, u pratnji medicinske ekipe - saopšteno nam je u Zdravstvenom centru Prokuplje

Policiji je trovanje prijavljeno u 11.30 sati, potvrđeno nam je u PU Prokuplje.

- O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Prokuplju, a u toku su radnje na utvrđivanju okolnosti - potvrđeno nam je u policiji.

Kada je dete jutros dobilo tegobe, niko u prvi mah nije znao o čemu se radi i zašto je detetu pozlilo. Osoblje Predškoske ustanve "Prva radost" iz Blaca odmah je pozvalo Hitnu pomoć. Dete je hitno prebačeno u prokupačku bolnicu, a onda se ispostavilo da mu je pozlilo nakon što je pilo tečnost iz flašice koju je donelo od kuće.

- Došto je do greške, koju niko nije mogao da predvidi. Baba je u jednom trenutku pozvala vrtić, pa se tako i saznalo da je reč o trovanju, odnosno da je u flašici slučajno sipan medicinski benzin, koji služi za dezinfekciju - kaže Blačanin, koji je dobro upoznat sa onim što se jutros događalo.

Autor: Jovana Nerić