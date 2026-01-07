AKTUELNO

DRAMA U KRAGUJEVCU NA BOŽIĆ: Beba ostala zaključana u autu

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Prava drama odigrala se u jednoj kragujevačkoj ulici, kada je dete staro godinu ipo dana, ostalo zaključano u automobilu ispred porodične kuće.

Odmah po pozivu, na teren je upućena vatrogasno-spasilačka četa.

- Brzom i profesionalnom intervencijom, bezbedno je izvučeno dete staro 18 meseci, otvaranjem petih vrata na vozilu. Akcija je okončana uspešno i bez povreda - kazao je načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović.

On je pohvalio pripadnike Vatrogasno-spasilačke čete, ističući da njihova posvećenost i profesionalizam u službi bezbednosti građana, ne poznaje radno vreme ni praznike.

- I na dan kada većina građana praznuje i provodi vreme sa porodicom, naši vatrogasci-spasioci su bili na zadatku i još jednom pokazali da su uvek spremni da zaštite živote, posebno kada su u pitanju deca. Sistem zaštite i spasavanja funkcioniše neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Vatrogasci-spasioci su još jednom je pokazali da su pouzdan oslonac građanima, a njihova brzina, stručnost i požrtvovanost simbol poverenja i najvišeg poštovanja - istakao je Kočović.

Autor: A.A.

