EKIPA HITNE BILA NEMOĆNA DOK NISU STIGLI VATROGASCI Noćna drama u Kragujevcu: Ostao priklješten u smrskanom automobilu, kuka za vuču mu se zarila u vrat

U kragujevačkoj ulici Nikole Pašića noćas se odigrala prava drama, kada je nakon saobraćajne nezgode jedno lice ostalo priklješteno u vozilu.

Ekipa Hitne pomoći odmah je pozvala vatrogasce-spasioce da izvuku iz smrskanog vozila povređeno lice.

- Vatrogasci-spasioci stigli su u vrlo kratkom roku i započeli tehničku intervenciju. Utvrđeno je da je osoba zadobila povrede u predelu vrata usled zabijanja kuke za vuču nakon udara vozila. Brzom i koordinisanom akcijom sedam vatrogasaca-spasilaca, povređeno lice je bezbedno izvučeno iz nezgode, rekao je Zoran Kočović načelnik Uprave za vanredne situacije.

Ekipa Hitne pomoći odmah je po izvlačenju preuzela povređenu osobu i pružila neophodnu medicinsku pomoć, dok je patrola PU Kragujevac obezbedila mesto događaja i podržala sprovođenje intervencije.

Zahvaljujući blagovremenoj reakciji i izuzetnoj profesionalnosti svih službi koje su učestvovale u akciji, lice je uspešno spaseno, a u ovoj nezgodi nije bilo nastradalih.

Autor: A.A.