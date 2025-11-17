Zarila mu kuhinjski nož u stomak? KRVAVI OBRAČUN U OBRENOVCU: Žena izbola muža, lekari mu se BORE za život

Prava drama odigrala se u Obrenovcu, gde je policija uhapsila M. M. (27) pod sumnjom da je u porodičnoj kući napala i teško povredila svog supruga I. M. (29), zarivši mu nož u stomak.

Kako se saznaje, motiv za krvavi napad je porodična svađa koja je eskalirala. Nezvanično, M. M. je supruga napala jer joj je on branio da se vrati kod svoje majke.

I. M. je hitno prebačen u bolnicu i odmah je podvrgnut operaciji. Lekari su mu konstatovali teške povrede opasne po život. On se trenutno nalazi u kritičnom stanju.

Osumnjičenoj M. M. je određeno zadržavanje, a dalju istragu o ovom teškom incidentu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

Nezvanično, policija je našla kuhinjski nož.

